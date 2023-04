El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, ha tenido varios sustos relacionados con su salud en los últimos meses y hacía tiempo que no se le veía públicamente. Eso, sumado a que no va participar en la serie que Atresmedia prepara sobre su padre, "Camilo Superstar", hace que preocupe su actual estado de salud.

Semanas después, el hijo de Camilo Sesto reapareció a las puertas de su domicilio para contar cómo se encontraba. "La salud fluctúa pero bien. Ahora estoy bien, por fin. Me cuida todo el mundo, es increíble. Estoy muy agradecido, la verdad", aseguraba.

Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco, se hacía eco de las preocupantes nuevas imágenes de Camilín que llaman la atención a su entorno cercano. Un equipo del programa se acerca hasta su casa y allí se encuentra con un cartel pegado a la puerta que ha escrito Lourdes Ornelas.

Parece que la madre del hijo de Camilo Sesto está muy preocupada por las amistades que tiene el joven y se ha visto en la necesidad de escribir el siguiente mensaje: “Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son”.

“Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí”, reza el cartel.

Marisa Martín Blázquez y Sergio Garrido, en plató, tienen más información al respecto. Al parecer, Camilín no pasa por un buen momento y Lourdes Ornelas está cansada de que haya gente que se aproveche de su hijo. Ahora, envía una carta desesperada al programa para advertir de la situación que está viviendo, preocupada por el estado de su hijo.

Marisa Martín Blázquez ha sido la receptora de la dura carta en la que muestra el dolor de una madre y que Saúl Ortiz lee en directo en el programa: "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera", escribe Lourdes Ornelas.

"Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", añade la madre de Camilo Blanes. "Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho". Aurelio Manzano llama en directo a Lourdes Ornelas, que se pronuncia sobre el estado de su hijo: "Ya no se puede hablar con él", se lamenta, "no tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar. Cuando voy, me dice que me vaya de su casa". Son parte de sus palabras. La llamada, completa, en el vídeo de apertura de este artículo.