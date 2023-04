Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de la eliminación de Arelys Ramos en las últimas nominaciones y de la unificación de los dos grupos, que a partir de ahora vivirán en una nueva localización: Playa Pelícano.

Manuel: Pienso que la convivencia va a ser más de lo mismo. Entre bambalinas estaba erre que erre con lo mismo. A mí cuando las personas no reconocen las cosas me parecen que no son justas. No llegamos a un punto de acuerdo. Será un concursante más para mí. Le respetaré, no entraré en su juego y ojalá la convivencia cambie el destino.

Adara: A Yaiza porque hay cosas que no me gustan pero principalmente porque todos los demás llevamos un mes y medio más de hambre.

Asraf: Voy a nominar a Yaiza. No me gusta cómo lo está haciendo. Me habla de manera despectiva, hiriente y me parece

Alma: Yo también nomino a Yaiza. Es verdad que me cae bien pero hay que tener en cuenta que ya vamos para dos meses y ella entró más tarde y no quiero caer en la tentación de nominar a Asraf sin volver a convivir con él.

Yaiza: Asraf.

Diego: A Adara, que es con la que me llevaba mal y con Asraf he estado cordial estos días.

Ginés: A Adara. Esta semana no voy a votar a Asraf y no me ha gustado lo que ha dicho Adara de Yaiza sin conocerla.

Jonan: Mi voto no iba para Diego hoy, sino para otras dos personas pero han sido líderes. Así que Diego: es un rival fuerte y estamos en la unificación.

Yaiza se convertía en la más nominada del grupo y por ello era la primera nominada. Estando empatados Adara y Asraf, Raquel Arias y Bosco Álvarez debían ponerse de acuerdo como líderes para decidir quién de ellos sería el otro nominado del grupo y decidían que fuese Adara. Después, Bosco nominaba directamente a Asraf; y Raquel a Ginés.

Los nominados de la semana son, por tanto, Yaiza, Adara, Asraf y Ginés

Pero, ¿qué va a pasar esta noche? La visita sorpresa de Christian, pareja de Jonan Wiergo; el anuncio del quinto expulsado definitivo con Arelys Ramos, Jaime Nava y Artùr Dainese como candidatos; y la última hora de la aventura, forman parte de la octava gala del programa. Con esta nueva visita familiar, el programa cumple el deseo de Jonan de reencontrarse con su novio, aunque previamente el concursante va a tener que superar una serie de pruebas. Asimismo, los supervivientes disputan un juego de recompensa titulado Duelo al sol, en el que tienen que subirse a una estructura vertical sobre el mar que se va inclinando poco a poco hasta situarse paralela al agua. Los participantes con mayor resistencia van a poder acceder a una ducha y recuperar tres objetos de sus maletas. Además, el espacio muestra imágenes de los últimos acontecimientos de la aventura, con especial atención a los cuatro nuevos nominados, a la división en el grupo unificado en la nueva localización y a la llegada de Arelys a Playa de los Olvidados. Presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño.