"First Dates" llegó a la televisión española con una idea tan sorprendente como renovadora y, aunque ya existían precedentes que hacían pensar que el programa alcanzaría una gran repercusión, lo cierto es que nadie se esperaba la acogida que ha tenido entre el público. Tal ha sido su éxito que, desde su llegada en 2016, se ha ido renovando temporada tras temporada, provocando que el número de capítulos siga en ascenso. Asimismo, por sus mesas han pasado ya cientos de caras -tanto famosas como desconocidas- en busca del amor.

A diferencia de otros espacios, "First Dates" no se emite en directo. El programa es grabado, editado y, posteriormente, emitido, lo que permite que los espectadores vean los momentos más destacados, a la vez que se omiten todos aquellos innecesarios. Carlos Sobera, una de las caras más reconocidas en la televisión española, se encarga de presentar el programa. Así, él es el encargado de recibir a los comensales en su llegada al plató. Aunque una de sus escasas ausencias ha provocado un sonado zasca.

Rafael se ha presentado en ‘First Dates’ como un tipo que no juzga a las personas y que no le importa en absoluto lo que piensen de él, para inmediatamente después llevarse el chasco de su vida. Rafael ha entrado en el restaurante ilusionadísimo por conocer a Carlos Sobera y cuando ha visto que le recibía Elsa Anka se ha quedado en shock. Le ha confesado que él esperaba conocer al presentador porque “como Carlos Sobera no hay ninguno”, pero no ha tenido más remedio que conformarse.

Superado el chasco inicial, Rafael le ha contado a Elsa que ha tenido dos relaciones serias, pero que entre una y otra ha estado 10 años solo, y viviendo en diferentes lugares. La experiencia le ha hecho saber lo que quiere y lo que no en una relación. Ahora está buscando a una chica que como él sea pura energía, “una chica bomba”, como le ha dicho Matías. Marta, su cita, tiene la sensación de que las apariencias engañan y que cuando la gente la conoce descubre a una chica maja detrás de una apariencia de borde. Nos ha confesado que su crush desde que era pequeña es Rafa Mora y le ha gustado saber que su cita se llamaba Rafa, pero ha tenido claro que “Rafael no es lo mismo que Rafa”.

El soltero le ha propuesto hacer un brindis y le ha dicho que al brindar había que mirarse a los ojos porque en la antigüedad se utilizaban copas de metales preciosos y te podían envenenar. Ella ha sentido que era una tontería lo que le estaba contando y ha exclamado “¿Qué personaje es este? No lo entiendo”.

Marta le ha confesado a Rafa que nunca había estado en las islas y que no era ella muy de meterse al agua. Él ha bromeado con un “haces un checo, checo, checo”, pero ella no tenía ni idea de qué era eso. Él se lo ha intentado explicar “el baño que hacían nuestras abuelas”, pero ni así lo ha pillado. Rafa ha tenido la sensación de que Marta era una chica muy básica y que le gustaría viajar a Punta Cana y sitios así. Ella le ha confesado que también le gustaría ir a Disneyland París y ha flipado cuando ha escuchado a su cita contarle que quiere hacer en Paris.