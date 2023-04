Fue el pasado verano cuando comenzaron los primeros rumores de relación entre Vanesa Romero y Santi Burgoa. Intentando mantener su historia de amor 'en secreto', la pareja evitaba compartir imágenes juntos, aunque sus publicaciones disfrutando de sus vacaciones en los mismos lugares al mismo tiempo fueron la mejor prueba de que entre ellos podría haber algo más que una amistad.

Un incipiente noviazgo que no se confirmaba hasta octubre, cuando unos avispados paparazzis captaban a la actriz y al ex de Alba Carrillo de lo más acaramelados durante un paseo con sus mascotas por los alrededores de su domicilio.

Después de oficializar su relación en el Festival de Cine de Málaga, posando y atendiendo a la prensa juntos, Vanesa se ha dejado ver en la alfombra roja de los Premios Platino y nos ha explicado cómo está su relación con el presentador.

Vanesa, cada día más enamorada de Santi, nos confesaba que: "es que es para mí, estoy con él reúne muchas cosas que a mí me hacen feliz, entonces imagínate tiene muchas cualidades que tiene, qué te voy a decir de él". Pese a ello, prefiere mantenerse cauta e ir paso a paso: "me lo tomo con tranquilidad y disfrutándonos cada día es lo más importante e ir construyendo poco a poco". La actriz no se muestra preocupaba por todos los rumores que se desataron cuando comenzaron a salir y que la acusaban de haberle robado el novio a Alba Carrillo.

Pese a lo feliz que se siente desvela que todavía no se han ido a vivir juntos, aunque no descarta una boda o la maternidad con el periodista: "no lo sé, lo que quiero es estar bien con él y feliz si surge surgirá y si no, no lo sé, es algo que tendremos que hablar si llega el momento, y si no vivir, es el futuro".

Por último, la actriz también nos habló de cómo se encuentra su compañero José Luis Gil: "por Dios, que se recupere cuanto antes y ojalá sea pronto es maravilloso, qué voy a decir de José Luis, es maravilla, se aprende, he tenido una suerte tremenda de estar con él, convivir con él es un ser a nivel personal y profesional, maravilloso".