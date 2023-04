El pasado jueves los supervivientes vivieron algo que llevaban deseando mucho tiempo: la unificación ha llegado a Honduras. Los dos grupos desaparecieron y todos los concursantes conviven desde entonces en una única localización, Playa Pelícano.

Asraf y Manuel vuelven a estar juntos cada día y las chispas no han tardado en saltar entre ellos una vez más. Todo ha comenzado por la hora a la que hacer fuego. El novio de Isa Pantoja proponía un horario, el hijo de Raquel Bollo discrepaba.

Asraf quería esperar a que saliera el sol alegando que los elementos aún estaban acuosos: “Mejor una vez y que salga bien”. Manuel prefería que se hiciera en ese momento: “Pero viento no hay, que es lo que más te puede perjudicar”.

A partir de ese momento, ambos volvían a protagonizar una nueva discusión como las de antaño. “Pues si no haberlo hecho tú en cinco días, tío, si no lo has hecho”, le reprochaba Asraf a Manuel. “Otra vez con lo de los cinco días, será gangrena… Lo hemos intentado pero no ha salido. Llévame al cursillo de la granja de tu abuelo”, respondía Manuel.

Fue entonces cuando el novio de Isa estalló: “¿Qué te pasa con la granja de mi abuelo? ¿De qué te ríes? De mis orígenes no te ríes, tío”. “Yo no me he metido con tu abuelo en ningún momento”, decía el hermano de Alma. “Mi abuelo está muerto, no lo menciones”, replicaba Asraf.

"¡La que has estado y sigue dormida eres tú!"

Raquel Bollo y Kiko Matamoros se han sentado una noche más en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y en la parte para abonados de Mitele Plus han vuelto a dejar claro que no piensan lo mismo de lo que está pasando en Honduras, por lo que han tenido un tenso momento entre ellos.

Ion Aramendi ha preguntado tanto a Kiko Matamoros como a Raquel Bollo cuál creen que es el juego de Asraf en la isla, ya que varios concursantes apuntan a que el novio de Isa Pantoja está utilizando una estrategia en el programa. "En cuanto a Manuel, él lo dijo claro el otro día, se piensa que está jugando al tema de hacer algo y después victimizarse, si verbaliza eso es por algo que él está viviendo allí", ha dicho Raquel Bollo, algo a lo que ha reaccionado el colaborador: "Verbaliza eso y una serie de insultos". "Siempre estás con lo mismo y te voy a corregir, déjame hablar porque siempre que hablas yo te dejo y tú no me dejas", ha dicho ella.

La madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha querido explicarle que Asraf ha tenido varias discusiones y no solo con su hijo: "Manuel estuvo dos semanas en una isla en la que no estaba conviviendo con Asraf. Te lo digo para tu información porque a lo mejor en esa parte estabas dormido". Algo que ha hecho responder a Matamoros: "Me parece que la que has estado y sigue dormida eres tú, le estás haciendo un flaco favor a tu hijo poniéndole en el mismo plano que Asraf porque las peleas, los insultos y cómo se han comportado uno y otro lo hemos visto todos".

"La que posiblemente esté dormida, abducida o incapacitada para entenderlo y para saber y ver lo que está pasando ahí eres tú porque eres su madre, yo no soy el padre de ninguno y lo veo con objetividad", ha continuado diciendo el colaborador y Raquel, asegurando estar completamente capacitada para reconocer lo que está pasando ha dejado claro que las primeras semanas no coincidieron su hijo con Asraf y que no ha sido la persona con la que ha tenido sus primeras discusiones.