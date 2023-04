El mes pasado, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

Un bote histórico

El periodista sevillano Rafa Castaño logró el gran bote de Pasapalabra, con 2.272.000 euros, y a raíz de su éxito en el concurso de Antena 3 se conocieron aspectos de su vida privada. La revista Lecturas lanzaba la relación que tiene con una compañera de profesión, la navarra Beatriz Solano, reportera de informativos de Atresmedia, de 38 años.

Rafa ha querido en todo momento mantener discreción sobre su vínculo con Solano. Hace tres días justo cuando el Betis visitaba el estadio pamplonica en la pareja habrá habido 'piques' por el enfrentamiento liguero. El sevillano es del Betis y Solano, del Osasuna, que ha sido el equipo que se ha llevado el gato al agua de los 3 puntos en juego este sábado.

Pero además Beatriz, como forofa de los rojillos de su tierra, tiene un buen motivo para alegrarse del principal club navarro. El Osasuna se ha clasificado para la final de la Copa del Rey. Ese encuentro se disputará el próximo 6 de mayo en el Estadio Olímpico de La Cartuja.

Con toda la intención escribía con la camiseta de su equipo. "A la finaaal, lloro". "A soñar, a Sevilla", celebrando así la clasificación ante el Athletic de Bilbao.

La final la jugarán el Osasuna y el Real Madrid. Apostamos a que Beatriz Solano desea estar presente en esa final, en la ciudad de Rafa, con la que podría festejar el primer gran título nacional para los navarros.

Beatriz Solano es reportera de Cultura y Sociedad de los informativos de Antena 3 y fan declarada osasunista. La periodista formó parte del equipo de Rafa cuando llevaba dos meses de andadura en el programa y uno de los temas musicales que acertó fue Love is in the air. Quién sabe, habría sido uno de los motivos de este flechazo en el plató.