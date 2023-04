Isa Pi sorprende anunciando que se casa en septiembre, en Madrid, con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja eligió el plató de "Supervivientes" para lanzar el bombazo, y lo hizo, nada menos que delante de Raquel Bollo.

Fue de esta manera como la madre de Manuel Cortés y Alma se enteró de que ella no está invitada a la boda y de que las invitaciones de sus hijos, dependen del consenso al que llegue Isa con su prometido. La tensión entre ambas se hizo notar en el debate. Esto, debido a que Isa argumentó diciendo que "Bollo ahora mismo no está invitada porque no tenemos buena relación". Raquel le respondió con firmeza "ella tiene que intentar que su familia, su núcleo familiar esté. Nosotros, al final, somos un primo y una prima que se ven de vez en cuando (...) si quieres, ni te molestes en hablar con Asraf". De este modo, quedó claro que la sevillana está muy molesta con la actitud de su sobrina, que se muestra claramente selectiva con su lista de invitados.

Y es que Isa tiene claro que sus intocables en la boda son: su madre, Isabel Pantoja y su prima, Anabel. Dejando así de lado a otros familiares como a su hermano, Kiko Rivera o a su tío Agustín.Y es que si algo tiene la hija de la famosa tonadillera es que no se anda con rodeos y es muy sincera. También lo es para lo positivo, y explica el porqué quiere que su prima Anabel le acompañe en uno de los momentos más importantes de su vida "la he sentido siempre como mi familia, he podido hablar con ella y me ha entendido".

De igual modo, asevera que siempre ha pensado en contar con la presencia de su otra prima, Alma "Sabía que la iba a invitar desde el principio pero porque mi relación con ella siempre ha sido diferente que con Manuel".De este modo, comienza la cuenta atrás para una de las bodas del año. Pero también, todo apunta, a que Isa acaba de dar el pistoletazo de salida para ataques y contraataques familiares que darán muchas horas de debates televisivos y portadas del corazón.

"¡La que has estado y sigue dormida eres tú!"

Raquel Bollo y Kiko Matamoros se han sentado una noche más en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y en la parte para abonados de Mitele Plus han vuelto a dejar claro que no piensan lo mismo de lo que está pasando en Honduras, por lo que han tenido un tenso momento entre ellos.

Ion Aramendi ha preguntado tanto a Kiko Matamoros como a Raquel Bollo cuál creen que es el juego de Asraf en la isla, ya que varios concursantes apuntan a que el novio de Isa Pantoja está utilizando una estrategia en el programa. "En cuanto a Manuel, él lo dijo claro el otro día, se piensa que está jugando al tema de hacer algo y después victimizarse, si verbaliza eso es por algo que él está viviendo allí", ha dicho Raquel Bollo, algo a lo que ha reaccionado el colaborador: "Verbaliza eso y una serie de insultos". "Siempre estás con lo mismo y te voy a corregir, déjame hablar porque siempre que hablas yo te dejo y tú no me dejas", ha dicho ella.

La madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha querido explicarle que Asraf ha tenido varias discusiones y no solo con su hijo: "Manuel estuvo dos semanas en una isla en la que no estaba conviviendo con Asraf. Te lo digo para tu información porque a lo mejor en esa parte estabas dormido". Algo que ha hecho responder a Matamoros: "Me parece que la que has estado y sigue dormida eres tú, le estás haciendo un flaco favor a tu hijo poniéndole en el mismo plano que Asraf porque las peleas, los insultos y cómo se han comportado uno y otro lo hemos visto todos".

"La que posiblemente esté dormida, abducida o incapacitada para entenderlo y para saber y ver lo que está pasando ahí eres tú porque eres su madre, yo no soy el padre de ninguno y lo veo con objetividad", ha continuado diciendo el colaborador y Raquel, asegurando estar completamente capacitada para reconocer lo que está pasando ha dejado claro que las primeras semanas no coincidieron su hijo con Asraf y que no ha sido la persona con la que ha tenido sus primeras discusiones.