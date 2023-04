Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Katerina, la última en salir

Katerina ha sido la última expulsada de 'Supervivientes 2023'. La concursante visitó el plató de 'Tierra de nadie' para hacer balance sobre su concurso. "Soñaba cada día con mis padres. Nunca pensé que iba a echar tanto de menos a mi familia. Cuando estás en una situación tan mal, lo único que te salva es pensar en tu familia. Lo he pasado muy mal, pero también lo he pasado muy bien", ha confesado nada más entrar.

"Es una experiencia inolvidable, única, increíble, y quiero dar las gracias a este programa por darme la oportunidad de experimentarla. Había momentos en los que no me veía yo, porque soy una persona muy alegre, pero al estar sin comida y mal…Al principio era el shock, el decir, no entiendo nada qué hago aquí", contaba.

Carlos Sobera ha preguntado a la superviviente por su relación con Manuel Cortés. "Qué va a ser ni yo misma lo sé. Espero no saberlo hasta el final del concurso porque quiero que llegue lo más lejos posible. En el concurso ha sido mi gran apoyo. Yo creo que se ha visto que no le veo como un amigo. Yo sabía que estaba viéndome mi familia por lo que hay cosas íntimas que no hemos hecho", desvelaba.

"El plan es seguir conociéndonos. Él me ha invitado a ir a Sevilla. Yo necesito conocerle poco a poco. Cuando tú conoces a una persona en un reality así, conoces a la persona realmente cómo es. Porque verla pasar hambre y en esas condiciones...A mí me gusta. Me ha encantado conocerlo, lo sincero que es. Que dice lo que piensa...", aseguraba Katerina.

Olga Moreno tiene relación con un concursante de Supervivientes

Olga Moreno ha colgado una historia en su cuenta de Instagram en la que pide el voto para Manuel Cortés, lo que ha sorprendido bastante a los espectadores, ya que no conocían la relación que existía entre el concursante y la ex pareja de Antonio David Flores.