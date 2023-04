Tras el escandalo que ha llevado a la cárcel al futbolista portugués Dani Alves, mucho se ha rumoreado sobre las consecuencias que tendrá lo ocurrido sobre su matrimonio con Joana Sanz. Esta tarde, tal y como han anunciado en el programa Fiesta de Telecinco, Sanz acudió a la prisión Brians 2 para ver a su marido. "Me tiene que explicar todavía muchas cosas", ha asegurado.

El exjugador del Fútbol Club Barcelona está encarcelado por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Desde que ocurrió los hechos, Alves estuvo apoyado por su mujer, aunque este apoyo cada vez parece más pequeño, a tenor de los acontecimientos.

Y es que Dani Alves cambió su declaración sobre lo ocurrido en varias ocasiones, a diferencia de la víctima, que en todo momento mantuvo la misma versión. Más tarde alegaría el futbolista que había cambiado su versión de los hechos para ocultar la infidelidad hacia su mujer.

Para su defensa, la familia de Dani Alves ha fichado a Cristóbal Martell, el abogado del clan Pujol. Se trata de uno de los abogados con más prestigio del país, que cuenta entre sus clientes a numerosos empresarios. Además del 'caso Pujol', Martell también ha representado los intereses de Leo Messi, del FC Barcelona en el 'caso Neymar', del expresidente del Barça Josep Lluís Núñez, del extesorero del PP Álvaro Lapuerta o de directivos de grandes empresas como Ferrovial (Palau de la Música y presunta financiación de CDC).

La modelo responde a la última polémica

Joana Sanz ha querido responder a la polémica generada hace unos días por las imágenes en las que la ya exesposa de Dani Alves aparecía besándose con una modelo amiga suya, Sandra Tabarés.

La modelo española generó gran controversia por el citado vídeo, que fue posteado en redes sociales y dónde se veía a la expareja de Dani Alves en una fiesta, dando un beso en la boca a una compañera de trabajo y amiga.

Luego de convertirse en blanco de todas las críticas, Joana Sanz decidió romper su silencio y defenderse de los comentarios, asegurando que ella no ha hecho "nada malo" y que lo único que quiere es "disfrutar de la vida".

"Tengo derecho, ¿no? Tengo derecho de salir, de disfrutar, de seguir con mi vida, ya que yo no he hecho nada malo y mi vida continúa", aseguró la modelo española en sus redes sociales como respuesta a la polémica, dejando claro que lo único que le importa es disfrutar de la compañía y estar con los suyos.

Joana Sanz añadió además que tomó la decisión de publicar las imágenes donde se le veía besándose con su amiga debido a que alguien más las había grabado y sabía que 'se iban a adelantar' y que se generaría un escándalo mayor.

"El otro día publiqué el cumpleaños de mi amiga Sandra porque yo ya sabía que alguien por ahí se me quería adelantar publicando un vídeo disfrutando de su cumpleaños, como cualquier otra amiga haría", confesó la modelo española.

El regreso de Joana Sanz a las redes sociales

A Joana Sanz le está tocando vivir unos meses muy complicados en lo que se refiere a su vida personal. Luego de sufrir la muerte de su madre por culpa de un cáncer, el ingreso a prisión de su esposo Dani Alves por la supuesta violación a una joven en una discoteca de Barcelona la ha puesto en 'el ojo del huracán' de los medios de comunicación.

La canaria ha tenido que tomar una serie de decisiones drásticas, como la de optar por divorciarse del futbolista brasileño. Además, hace unas semanas Joana Sanz comunicó que dejaba las redes sociales porque sentía que estaba sufriendo un "acoso mediático" que estaba afectando a su salud mental.

Pero esta semana, en la presentación del nuevo disco de la cantante española Lola Índigo, la modelo decidió regresar a Instagram. "Hoy, día 13, hace tres meses que mi madre no me abraza más y esta canción me ha hecho volver a recordar que llorar también es necesario", escribió.

Joana Sanz explicó en una story de Instagram que a partir de ahora sólo compartirá cosas relacionadas con su trabajo en redes sociales. "Vuelvo a las redes sociales, pero sólamente para publicar mi trabajo, mis proyectos y ya está. Se acabó publicar vídeos personales", sentenció.