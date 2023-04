Durante los últimos años se ha vivido en España una vuelta a la nostalgia a través de las series más míticas de la historia de la televisión. Los años 2000 trajeron muchas producciones de larga duración que tuvieron como consecuencia fenómenos fan de gran tamaño a los que las productoras respondían con numerosas temporadas. Son series de todos los géneros y para todas las edades que cautivaron a la audiencia y la mantuvieron enganchada a la televisión durante años hasta la emisión de los capítulos finales.

Todas ellas contaron con un cierre que en principio no dejaba lugar a más historias, ya sea por la muerte de alguno de sus protagonistas o la forma de narrar la conclusión. No obstante, esto no fue un impedimento para traer de vuelta nuevas temporadas de ‘Los Protegidos’, la única producción que ha vuelto con nuevas temporadas completas. Otras apostaron por otro tipo de reencuentro. En el caso de ‘Física o Química’, tomó la forma de una mini serie de dos capítulos donde los protagonistas se reencontraban en la boda de Yoli, uno de los personajes principales. Muchos de los actores fueron preguntados sobre la posibilidad de añadirle más capítulos a la historia, aunque de momento no parece que haya intención. Otras como ‘El Internado’ prefirieron celebrar el aniversario de la serie con un encuentro entre los actores donde comentaron algunos de los momentos favoritos de la serie, viendo los escenarios principales, etc.

Los Serrano ha sido la última incorporación a estas series con historia. Sin embargo, parece que no ha convencido del todo al público. Bajo el título de ‘Uno más Uno son Veinte’, Fran Perea reunió a todo el elenco para aparecer en el videoclip de la nueva versión de su mítica canción, originalmente llamada ‘Uno más Uno son Siete’.

No todas han participado sin embargo en esta corriente. Una de las series favoritas para un público algo más adulto fue ‘Aida’. Su humor dirigido a los más adultos de la casa causó la risa durante años de la audiencia, pero la historia también terminó por llegar a su fin. Recientemente sí que se pudo ver a los actores juntos en un vídeo y una fotografía que fue compartida a través de las redes. Melani Olivares fue la encargada de interpretar a Paz Bermejo, uno de los personajes más míticos. La actriz acudió al programa de Martínez y Hermanos, donde fue preguntada a raíz de aquel reencuentro sobre la vuelta de la serie. Su primera reacción ante la pregunta despertó la risa del presentador, Daniel Martínez: “Qué cara, se te nota todo”. Aun así, Olivares respondió que no y siguió riéndose. Antes de cerrar la respuesta añadió que “Paz estaría sin dientes”, lo que arrancó la carcajada del público.