Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

Tentadora recompensa

El juego de recompensa daba a los ganadores un premio muy especial, poder darse una ducha de agua dulce durante dos minutos y poder coger tres objetos de las maletas que hicieron hace más de dos meses.

Una ducha de agua dulce y tres objetos de sus maletas

Tras disputar por parejas el juego, los ganadores han sido Yaiza, Adara, Diego y Bosco, que han corrido a sus maletas para elegir qué tres objetos se van con ellos a la playa y de ahí de han ido directos a la ducha, donde han disfrutado de este tiempo mientras caía el agua y se lavaban con champú.

Pero al acabar esto, Laura Madrueño ha pedido a Bosco Martínez-Bordiú que se pusiera a su lado: "Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?". "No", ha dicho él y la presentadora le ha pedido que le enseñe todo lo que ha cogido de la maleta.

Bosco se explica

Los escarpines, dos bañadores y dentro de un bolsillo de uno de ellos un peine: "Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien". Laura Madrueño ha preguntado a sus compañeros si creen que lo ha guardado sin querer en el bolsillo. "Seguro", han dicho ellos y Bosco se ha explicado: "No lo he contado bien, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido". Y ha pedido disculpas por "no haber contado bien".

El Pirata Morgan ha pedido al concursante que deje una de las cosas que ha cogido, el superviviente ha decidido que sea el peine el que vuelva a su maleta y se ha quedado con los dos bañadores y los escarpines. +