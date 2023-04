Rodrigo Cuevas es ese artista polifacético que vale para un roto y para un descosido y así lo demuestra con su forma de ser en ‘Lo de Évole’. El cantante ha sido el protagonista del séptimo capítulo del programa de Jordi Évole en laSexta. Su personalidad folclórica y su sinceridad a la hora de hablar ha levantado la curiosidad de muchos espectadores, especialmente por el mensaje que ha querido enviar a Miguel Bosé.

Después de las confesiones de Cuevas por cómo le ha supuesto a él vivir su homosexualidad en su vida y en su infancia, en Oviedo durante su etapa escolar, el presentador del espacio sacó a la palestra el tema de la libertad. ‘’Hay una tendencia ahora cada vez con más feligreses y feligresas que dice: ‘Antes había más libertad’’, empezaba a decir Évole.

Además, ha recordado las palabras de Miguel Bosé en El Hormiguero y ha lanzado una pregunta clara: "¿Cómo no saliste del armario hace 40 años?". En ese momento ha cuestionado si lo que contó Bosé sobre su infancia, cuando su padre le obligó a matar a un ciervo, le parecía "más libertad que educar normalmente a un hijo en una verdadera libertad".

"Ellos vivieron con más libertad porque les daba igual lo que pasara a su alrededor, porque con la juventud pasa eso, no quiere decir que la sociedad fuera más libre", ha añadido Cuevas.

«Chico... ¿Por qué no saliste del armario hace 40 años?»



‘’Atinadísimo Rodrigo Cuevas contra Miguel Bosé y los que mantienen que hace 40 años había más libertad que ahora’’, decía uno de los tantos usuarios de Twitter, fue uno de los comentarios que se pudieron ver el Twitter.

Évole continuaba escuchando al polifacético artista que seguía justificando su argumento. “Les jode que, de repente, haya gente que haya dicho: ‘Hasta aquí, no te vas a reír más de mí’. Ya no podrás hacer un chiste como hizo Martes y 13 sobre una mujer maltratada, claro que no, no vas a poder, porque no es una situación de risa”, concluía. Estas declaraciones del artista han provocado numerosas opiniones en redes sociales aplaudiendo al ovetense.