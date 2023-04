Seis meses después de que terminara su aventura en República Dominicana, todas las parejas de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’ se han reencontrado en un programa especial. Algunos de ellos lo hacen juntos, otros separados, pero todos con mucho que decir. Una de las más polémica ha sido la de Adrián y Naomi.

¿Qué ha pasado entre ellos desde que acabó la aventura? ¿En qué punto están actualmente sus relaciones? Adrián y Naomi sobrepasaron los límites en 'La isla de las tentaciones' con Keyla y Napoli, un primer beso de Adrián hacía que Naomi desatara su pasión con Napoli y tras una hoguera final llena de sentimientos ella decidió romper con su relación y marcharse del programa, pero ahora seis meses después vuelven a ver a Sandra Barneda y le cuentan lo que ha pasado este tiempo y cómo está su relación.

Sandra primero recibe a Naomi, con la que habla del programa: “Lo pasé muy mal”. Recuerda con la presentadora su paso por la isla, mientras resopla y quita la vista en alguna ocasión de las imágenes e incluso se emociona: “Pensaba que lo tenía superado, pero verlo… En el fondo no me esperaba que fuera a caer”. Ella se expresa con la presentadora y Adrián escucha todo desde la sala de visionado y no puede evitar emocionarse.

Ella se sincera sobre su conexión con Napoli: “Había atracción, pero yo tenía pareja y no tiro una relación por una atracción. Yo estaba en el precipicio, pero pensaba que no iba a suponer un problema en nuestra relación al salir”. Con el que asegura que no se ha visto fuera, tan solo una vez que coincidieron en una restaurante: “Siempre hemos tenido claro que lo que tenemos una tracción física y nada más, hace dos o tres meses que no nos vemos”.

Y asegura que cuando volvieron a España todo había cambiado un poco respecto ala hoguera final: “En el aeropuerto vi que se había quedado chupado, se me removió todo al verlo, más que en la hoguera porque ahí iba con mucha rabia. Ahí me vienen los buenos recuerdos, tuvimos que coger el Ave juntos a Valencia, aclarando cosas".

La cara de Sandra al enterarse que Naomi y Adrián han vuelto y luego se besan



Me representa tantísimo su cara ya que no se lo esperaba para nada😂 #LaIslaDeLasTentaciones14



pic.twitter.com/YHlCh1Vo3w — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) 24 de abril de 2023

Tras esto, Sandra Barneda recibe a Adrián y Naomi va a la sala de visionado. “Lo pasé muy mal y es inevitable pensar en lo que ha pasado”, dice él con la voz entrecortada y cuando empieza a ver las imágenes no puede evitar las lágrimas: “Venía aquí pensando que lo tenía superado". Cuando la presentadora le pregunta qué borraría, él afirma que el día en el que se lanzó al mar, lo que no gusta nada a Naomi que lo escucha desde la sala y así se lo hace saber en su encuentro. En el en momento en el que se reencuentran con Keyla y con Napoli, pese a que no han tenido una relación fuera con ninguno de ellos, si han podido intercambiar algunas palabras, parece que todo va bien, hasta que se ponen cara a cara. La tentadora le echa en cara a Adrián que no tuviera el detalle de mandarle un mensaje, el italiano le recrimina a él que haya hablado mal de él fuera y tienen un momento de lo más tenso entre los cuatro.

Pero cuando los dos tentadores se van, llega el emotivo momento de la pareja. “Eres la mujer de mi vida, te quiero con locura y quiero pasar el resto de mi vida contigo, te quiero para toda la vida”, dice él. “Me siento muy afortunada de tenerte, creo que lo nuestro es amor puro, aunque hayan pasado mil cosas, no han podido con nosotros porque el amor de verdad no es tan fácil de romper. Me haces sentir muy especial, siento que es mi fan”, entona Naomi. Y sin tener miedos, ni desconfianza y más reforzados que nunca, abandonan felices y juntos el reencuentro seis meses después de 'La isla de las tentaciones'.