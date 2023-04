Lo que apuntaba ser una noche tranquila en la Feria de Abril de Madrid que organizaron en el Autocine, ha resultado ser una noche eclipsada por un grave altercado: “Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva”. Pero, ¿qué ha ocurrido con Isa Pantoja? Hablan los testigos de lo sucedido. “Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó, evidentemente. Se lió mucho”, insiste nuestro testigo, que cuenta con detalles que a Isa Pantoja la echaron de la caseta en la que se encontraba. "Llegaron casi a las manos, fue muy grosera", insiste, "hay muchos vídeos porque la gente quiere que sea vea todo". Socialité tenía la versión de Isa Pantoja al respecto (contada por su amiga Aneth). Dice que había unas chicas grabándola muy de cerca y esto hizo sentir incómoda a Chabelita. "Nunca llegan a las manos, pero sí existe un enfrentamiento con mujeres que increpaban a Isa. No paran de grabar y hacer fotos mientras se lo pasa bien con sus amigas. Isa intenta poner fin a este hecho y tienen un enfrentamiento. La organización media y se la llevan de la caseta no para expulsarla, sino para que vaya a un lugar más tranquilo".

Pero esa no es la única bomba que ha protagonizado la hija de Isabel Pantoja y prometida de Asraf. Según cuenta Sálvame, Isa Pantoja habría vivido 72 horas de fiesta y diversión. Según la información que ha llegado a 'Sálvame', Isa habría acabado en un after tras una gala de 'Supervivientes', el viernes no habría acudido a su puesto de trabajo pero sí habría ido a la Feria de Abril madrileña y habría acabado la noche, según un informador, con un chico muy conocido en un coche.

Todo empezó el jueves 20 de abril, Isa intervenía en la gala de ‘Supervivientes’ hablando de su chico, Asraf… Pero tras el programa, Isa y otras personas de la tele se fueron de fiesta a una discoteca y acabaron en un after.

Al parecer, el resacón le habría impedido al día siguiente acudir a sus compromisos en la televisión y nadie habría logrado contactar con ella. Sin embargo, se recuperó y acudió a la Feria de Abril madrileña. Sin embargo, se habría producido un incidente del que nos habla una de las protagonistas.

Este testimonio apunta a que un chico con gorro que iba con Isa se acercó para evitar que hicieran fotos: “Nos cogió el móvil y nos o tiró al suelo y empezó a gritar como un loco no hagáis fotos”.

Según esta mujer, incluso llamaron a los servicios de seguridad porque en esa caseta todo el mundo llevaba una pulsera identificativa de color amarillo que ellos no tenían: “Les echaron”.

Pero hay más y es que, presuntamente, Isa habría acabado sus 72 horas de fiesta con un chico en un coche durante dos horas. Según apuntaba Kike Calleja en ‘Sálvame’, un informador apunta a que se trata de un chico joven, alto, moreno, con varios títulos de belleza y que ha sido expareja de una persona muy conocida que es actualidad “por una noticia muy bonita”.

Isa Pantoja dará explicaciones esta tarde a las 18.30 horas en ‘Sálvame’.