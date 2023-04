Ana Rosa lleva con éxito El Programa de Ana Rosa en Telecinco, aunque en su última emisión pasó algo que sorprendió, no solo a la audiencia sino a sus propios colaboradores, y es que la presentadora abandonó el programa en directo. El espacio estaba en la sección de corazón, donde charlaban sobre Supervivientes y, en un momento determinado, la presentadora suelta: "Que me tengo que marchar, tengo que ver cómo está Don Ramón (Tamames) después de este día". Se refería Ana Rosa a la moción de censura que había presentado Vox contra Pedro Sánchez y que acabó perdiendo.

Escándalo en plató

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reacciona en pleno directo después de que un entrevistado se levantara de la silla e intentara enseñar su miembro ante toda la audiencia. Joaquín Prat, Ana Rosa y el resto del equipo se lo tomaron con humor, quienes hicieron bromas sobre lo ocurrido: "Menudo tarado".

El equipo de realización actuó con rapidez y cortaron la imagen de la videollamada en la que aparecía el entrevistado. Ana Rosa, mirando a cámara, se confiesa ante la audiencia: "Es un tarado, estas cosas pasan, estamos en directo". Joaquín Prat, que no puede parar de reír, comenta: "Mira que lo presentía, tenía un presentimiento, digo éste, con esta cara de gilipollas, alguna va a hacer... y efectivamente".

Ana Rosa tira de humor: "La debe tener muy fea"

Ana Rosa comparte la opinión de su compañero y dando un toque de humor al directo declara: "Afortunadamente no le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe tener muy fea". Isa López, que se partía de la risa, apunta: "Y muy pequeña... bueno, nos ha dado un poco de vida, que estábamos un poco alicaídos".

Tras su rápida reacción, retoman el tema que estaban tratando sobre un suceso en Barcelona: "Afortunadamente el exhibicionista no iba en el autobús, pero iba gente en el bus y el hombre pasado de copas empezó a decirle cosas a la conductora". Alfonso Egea, que intenta analizar el caso con seriedad, añade riéndose: "Es que no me quito al idiota de antes, le he visto muy venido arriba pero seguro que con la conductora del bus no se atrevería...".

Tras las palabras del colaborador, Ana Rosa vuelve a tomar la palabra para decir: "Quiero dar un aplauso a nuestros compañeros de realización, por la velocidad y la rapidez, porque nos habéis ahorrado de un espectaculo lamentable". Y por último, la presentadora cierra el asunto del 'exhibicionista': "Este tarado, todos ustedes le han visto la cara, ya saben a quien tienen de vecino, qué agresividad".