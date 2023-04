Los Premios Naranja y Limón, otorgados por la Peña Periodística Primera Plana, se han convertido en un clásico que año tras año distinguen a los personajes sociales que han desatacado -para bien o para mal- por su relación con la prensa en el último año. Unos galardones que a lo largo de su historia han premiado a rostros tan populares como Marisol, José Luis López Vázquez, Ana Obregón, Miguel Bosé o Bertín Osborne, y en los que la familia Campos ha tenido un gran protagonismo en esta edición, la número 51.

Y es que después de premiar a María Teresa Campos con el premio Extra Naranja y Limón en 2014, y a Terelu con el Limón hace tan solo un año, ahora Alejandra Rubio y Carmen Borrego se han convertido en las grandes protagonistas de estos populares reconocimientos, convirtiéndose en la cara y la cruz de los mismos.

Mientras la sobrina se ha hecho con el premio Limón por su carácter ácido con los medios de comunicación -algo que ha sorprendido a la joven, que ha defendido su buena relación con los reporteros que siguen cada uno de sus pasos- la tía se ha llevado el Naranja por su trato cercano, estrecho y accesible con la prensa.

Testigo de excepción de esta noche tan especial para su hija y para su hermana, Terelu Campos que, con un llamativo pantalón estampado y un blusón amarillo limón, hizo un guiño a Alejandra por el premio que ella recogió el año pasado. Además de la presentadora, Carmen -vestida de naranja en honor a su premio- contó con el apoyo incondicional de su hija Carmen Almoguera, de su marido José Carlos Bernal, y de la hija de éste Mayte Bernal.

Un premio que la colaboradora de 'Sálvame' dedicó, en su emotivo discurso, a alguien muy especial: "Tanto mi hermana como yo, hemos aprendido de la mejor. Hemos aprendido de una persona que ha hecho un periodismo de raza, una gran comunicadora y alguien que nos ha enseñado que el periodismo se puede hacer con el corazón y no a puñetazos, y creo que eso mi hermana y yo lo hemos llevado en el corazón. Y aunque ella no esté ya públicamente está con nosotros y nos da cariño todos los días, y esperemos que así sea durante mucho tiempo. Quiero ofrecer este premio a toda mi familia, en especial a mis hijos, a mi marido y cómo no, a mi futuro nieto".

Las Campos no fueron las únicas premiadas de la noche. Laura Valenzuela recibió, a título póstumo el premio Mandarina, reconociendo así su trayectoria y su trato con la prensa durante toda su carrera. Muy emocionada, Lara Dibildos reaparecía públicamente tras el fallecimiento de su madre el pasado 17 de marzo para recoger un galardón que, como ha asegurado entre sonrisas, le hubiese encantado a la inolvidable actriz y presentadora: "Sé que mi madre habría sido muy feliz con este premio y lo sé porque el primer Premio Naranja que entró en casa no fue para ella, fue para mi padre. No os imagináis el pique que se agarró con él, porque yo recuerdo discusiones con mucho humor, pero con una pizquita de resquemor porque ella no lo tenía. Y no sabéis cómo era la Valenzuela enfadada. Ya un día le concedisteis el Premio Naranja que le hizo muy feliz, no solamente por el premio, sino porque además ella a la Peña Periodística os quería muchísimo. Así que por eso os decía que sé que encima el Premio Mandarina a toda una carrera, que creo que es más que merecido, pues le habría hecho muy, pero que muy feliz. Así que lo tengo que decir: gracias a todos en su nombre y papá, lo siento, pero el Mandarina es para ella"

Mariló Montero, por su parte, recogió el premio de comunicación "Hugo Ferrer" al personaje más relevante del año, mientras Iker Jiménez y Carmen Porter recibieron el premio al estilo de vida "Mundo Natural", y el programa 'Informe Semanal' el Naranja Especial el año en el que celebra su 50º aniversario convertido en un referente de la información.