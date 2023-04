Marta Riesco no pasa por su mejor momento. Pero pese a haber perdido el trabajo, ser vetada en algunos programas y haber roto con su novio, Antonio David Flores, no pierde el sentido del humor. De ello ha hecho gala en su cuenta oficial de Instagram, donde ha relatado una simpática historia sobre cómo intentaron ligar con ella.

"Yo tengo claustrofobia y tuve una etapa que me daba miedo subir a ascensores. Me obligué a mí misma a subirme e iba con una pastillita por si me pasaba alguna catástrofe relajarme. Un día me bajo con mi perra a sacarla a la calle. Bajo con la perra y las llave de casa. Serían como las diez de la mañana. Bajo por primera vez sin esa pastillita que usaría en caso de pánico y de repente hace el ascensor 'boom', se apaga la luz, todo y me quedo encerrada", comienza explicando.

En esa situación, límite para ella, Marta Riesco pulsó el botón de alamar para pedir ayuda. "No te preocupes, en 25 minutos estarán rescatándola", afirma que le dijeron; un plazo que le pareció excesivo. "Pensé que me iba a morir allí. Pero lo peor estaba por llegar", anunció.

Llegó el técnico, consiguió sacarla junto a su perra, y Marta Riesco le agradeció la labor. "Le di las gracias muy efusivamente. Le epxliqué que tenía pánico y demás y le di un abrazo. Yo notaba que ese señor estaba como muy entusiasmado con el rescate. Como yo también estaba entusiasmada, seguía hablando. Hubo un momento que me dijo: 'No cojas miedo al ascensor'. Y me dijo: 'Si quieres súbete ahora conmigo y vamos en el ascensor juntos...'", afirma que le dijo, sobre una invitación que rechazó.

Según el relato de la propia Riesco, se fue de casa, sacó al perro y regresó media hora después. "Estaba esperándome y muy serio me dijo: 'He estado esperándote porque creo que debes subir'". Nuevamente Marta Riesco rechazó el ofrecimiento y se fue por las escaleras. Pero la historia no acabó aquí. "Al día siguiente recibo un mensaje de amor del técnico", aseguró.

Más allá de la situación un tanto incómoda, Marta Riesco llegó a encontrar el lado positivo al asunto: "Si alguien ha tenido un flechacillo después de verme en ese estado, el mundo está loco". Eso sí, zanjó el asunto de inmediato: "Le dije por Whatsapp que gracias por los piropos que me estaba dedicando y por haber sentido eso, pero que no iba a quedar con él y que no me escribiese más".