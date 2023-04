El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

Isa Pantoja la lía en la Feria de Sevilla

El motivo por el que Isa Pi ha descuidado sus responsabilidades es el fin de semana de auténtica locura que ha vivido. 72 horas en las que la influencer ha sido pillada en un exclusivo after e, incluso, dentro de un coche con otra cara conocida de Sálvame: Roberto de la Cruz Urbano, modelo y exconcursante de La última tentación. Esto último habría provocado la ira de Asraf Beno, pareja actual de Isa.

La televisiva ha comenzado realizando un relato cronológico de todo lo sucedido desde su aparición en la gala de Supervivientes del pasado jueves. "Teníamos pensado salir, y como queríamos ir de fiesta, cogimos un taxi y fuimos", ha contado, asegurando que desconocía completamente a dónde se dirigían. "A mí me dicen: 'vamos a este sitio', y vamos", decía.

El supuesto affaire de Isa Pantoja

El chico es Roberto de la Cruz Urbano, expareja de Zayra Gutiérrez, la hija del exfutbolista Guti; y de Andrea, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Además es amigo de Asraf, la actual pareja de Isa Pantoja.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado posteriormente por su sonada ausencia en El programa de Ana Rosa el viernes, un día después de esa noche de fiesta. "No fui porque me dolía la cabeza. Se me juntó todo: entre que tenía migrañas, había salido hasta tarde... No pude", explicaba, a lo que el presentador le reprendía hablando de "resaca". Isa tampoco acudió a Sálvame por la tarde, a pesar de estar convocada por la nominación de Asraf en Supervivientes.

La influencer da la cara

El presentador de Sálvame tampoco ha desaprovechado la oportunidad de preguntar a Isa Pi por su supuesta pillada en el coche con Roberto de la Cruz Urbano. Ante las acusaciones de "deslealtad" a Asraf por este hecho, la influencer ha sido clara. "No me quedé más de dos horas en el coche. Os la están colando y se están inventando películas", ha dicho de forma tajante.

"No sé si que yo salga es noticia, si es noticia esa supuesta deslealtad, no sé si alguien se quiere subir al carro, porque me está oliendo todo raro desde ayer", aseguraba la hija de Isabel Pantoja, que no estaría "tan preocupada ni por la salida del jueves, ni por la del sábado", y de las que no existen vídeos por no estar haciendo "nada cuestionable".

la noche de desenfreno de isa p que hace temblar su boda con asraf: Una posible infidelidad con un exconcursante de la isla de las tentaciones