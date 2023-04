Fue en diciembre cuando Mediaset confirmaba que Lara Álvarez abandonaba ‘Supervivientes’ y sería Laura Madrueño quien presentaría el reality en Honduras. Poco después se supo que la presentadora renovaba su contrato de larga duración con el grupo.

Desde entonces nada habíamos vuelto a saber sobre Lara Álvarez ni con qué proyecto volvería. Pero ahora por fin se sabe cuál será el nuevo proyecto de la presentadora tras decir adiós a ‘Supervivientes‘ tras ocho años y después de conducir la primera edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’.

Así, tal y como avanza Mediaset, Lara Álvarez conducirá la nueva etapa de ‘Me resbala’, que regresa a la televisión tras el acuerdo al que han llegado Mediaset y Shine Iberia, la productora de ‘MasterChef’ en el que será el primer trabajo conjunto entre el grupo y dicha compañía tras levantar el histórico veto que tenía impuesto Mediaset.

Nuevo proyecto

Resbalones, caídas, retos imposibles, alocadas situaciones y, sobre todo, humor y diversión son las claves de ‘Me resbala’, mítico formato televisivo que ya se emitió en Antena 3 y que ahora regresa a televisión en Mediaset España con Lara Álvarez como maestra de ceremonias.

Producido en colaboración con Shine iberia, ‘Me resbala’ es un disparatado concurso el que un grupo de grandes humoristas españoles participan en retos en los que se pone a prueba su capacidad de improvisación y su espontaneidad a la hora de sacar a relucir su vis cómica y sus dotes de interpretación en diferentes situaciones. ‘Teatro Dependiente’, auténtica seña de identidad del programa, ‘Alfabody’, ‘Palabras corrientes’, ‘Giros lingüísticos’, ‘¿Está consuelo?’, ‘Fotomímica’ o ‘Kara o ke ase’ serán algunos de los retos de la nueva versión del programa, que incluirá además juegos inéditos.

‘Me resbala’ es la adaptación española de ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011 y versionado desde entonces con gran éxito de audiencia en más de 25 territorios, como EE.UU., México, Italia, Francia, Portugal, Argelia, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Indonesia, Israel, Líbano, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Uruguay.

Son muchos los espectadores que piden, no obstante, el regreso de la presentadora a Supervivientes. "Lara entiendo que estuvieses harta de pasar tantos meses fuera de tu casa y aguantar a una panda de "todo" que cada año se junta en supervivientes. Te diré una cosa, este año se te echa de menos. Tu, sin perder la sonrisa, mantenías a raya a toda la panda. Este año Laura, la pobre se las está viendo y deseando". "Lara sin ti Supervivientes no es Igual se te echa de menos". "Lara sólo me gusta en Supervivientes".