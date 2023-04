La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los lunes a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

Sandra Barneda en 'Tentaciones after show'

Sandra Barneda ha sido la primera invitada de ‘Tentaciones After Show’ y se ha sincerado como nunca antes. Ha hablado sobre todo: su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’, las parejas, el sexo… y la infidelidad.

“Que beba quien ha sido infiel”, decía la presentadora a sus compañeros de plató, Jesús Bolín y Cuqui. Ninguno de ellos despegó su taza de la mesa, pero Sandra Barneda sí: “Yo sí”, dijo. Ante la sorpresa de sus compañeros, dio más detalles: “En mis años mozos pues sí, yo no podía ser fiel cuando tenía tu edad”.

Tras estas palabras, la presentadora no quiso entrar más en detalles y avisó: “Me estoy sonrosando”. Jesús y Cuqui intentaron sonsacarla más detalles, pero Sandra Barneda ya no quiso mojarse más. Incluso le preguntaron si ella en ‘La isla de las tentaciones’ caería en la tentación, a lo que respondió entre risas: “Yo en ‘La isla’ soy la presentadora, no puedo caer en la tentación”.

El sexo para la presentadora

Otro de los temas que se han tratado en el programa ha sido el de la importancia del sexo en una pareja. Sandra Barneda ya ha contado en varias ocasiones que le encantaría hacer un programa sobre este tema y ha reconocido que para ella, el sexo es algo “importantísimo” en una relación.

“Es tan importante que se tiene que hablar de sexo. Tienes que decir lo que te gusta, lo que no te gusta, si estás menos activo, su estás más activo, si el deseo ha bajado, si no ha bajado… Porque si no se dice, un día te despiertas y dices: ‘Ay, mira, ya no deseo a mi pareja’ y se va a hacer puñetas la relación”.

Además, cree que, dentro de una pareja y en una escala del 1 al 10, “todo tiene que superar el 6”. Pero cuando se empieza una relación, el sexo “tiene que estar en el 12, si no está en el 12, mal, despídete”.