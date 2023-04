La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco los lunes a las 22.00h. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

David y Elena se reencuentran

El reencuentro seis meses después entre Elena y David ha estado protagonizado por los continuos reproches entre ellos y por un vaivén de acusaciones. La tensión ha estallado por los aires y los decibelios han ido aumentado por momentos.

Ha sido después de que David sacara a la luz la presunta infidelidad de Elena cuando su enfrentamiento ha llegado al punto más alto terminando con la inevitable intervención de Sandra Barneda para calmar el ambiente y acabar con las faltas de respetos y los insultos.

Sandra Barneda se harta

“De verdad, estáis haciendo el ridículo”, les ha dicho. “Al final la que voy a abandonar soy yo. Se nota que lleváis seis meses sin veros”. Pero no conseguía su objetivo y la discusión volvía a empeorar al instante.

Elena trataba de defenderse y exponer una vez más sus explicaciones, pero era imposible ante las continuas interrupciones de David. Sandra veía acabada su paciencia y optaba por levantarse y marcharse: “David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar”, decía mientras abandonaba la sala. “Pues no me escuches”, respondía él.

La presentadora zanja la discusión de manera definitiva

Cuando finalmente se habían calmado, la presentadora decidía volver y zanjar definitivamente el conflicto: “Bueno, chicos, os voy a decir una cosa. Es la primera vez que tengo que abandonar un plató. Creo que no os vais a poner de acuerdo en este tema, tenéis dos versiones distintas. Yo creo que tenemos que dejarlo ahí”.