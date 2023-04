Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Consejo y confesión

Playa Pelícano está totalmente dividida. En un lado se encuentran Adara, Jonan y Asraf. En el otro, el resto de concursantes. El trio no consigue hacer buenas migas con los demás compañeros y pasan la mayor parte del día separados.

Adara ha querido dar un consejo al novio de Isa Pi para que no vuelva a venirse abajo por las disputas con los supervivientes. "Te lo digo con todo mi cariño, que lógicamente, no puedes dejar que nadie jamás te falte al respeto, pero hay guerras que es mejor no entrar. Que evites…", comenzaba diciendo la exconcursante de 'Secret Story'.

"A mí no me van a anular como superviviente", dejaba claro el marroquí. "Vale Asraf, te lo estoy diciendo con todo mi cariño porque te quiero mucho. Que evites bucles para no desgastarte tú", aclaraba ella. "Estamos al tercer mes, lo de ser una comuna ya paso a una historia. Después de tantos meses estamos hasta el fifi de estar con la misma gente", comentaban Jonan.

Asraf no terminaba de entender las palabras de su compañera y Adara le explicaba que no estaba diciendo nada en su contra: "Ah lo dices por mí, para que no me sature. Gracias por el consejo".