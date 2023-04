A pesar de que el deseo de Alessandro Lequio desde que el nacimiento de su nieta Ana Sandra -este jueves la pequeña cumple su primer mes de vida- ha sido el de mantenerse al margen de todo lo que rodea a la niña y a Ana Obregón, su trabajo de colaborador en 'El programa de Ana Rosa' se lo está poniendo muy complicado.

No hay día que la bióloga no protagonice algún titular y, aunque el italiano ha confesado que necesita no hablar más de su hijo por el dolor que le causa remover su fallecimiento, las escasas reflexiones que ha compartido sobre la actitud de su ex son de lo más reveladoras y dejan entrever que entre ambos se habría abierto una brecha insalvable.

La última, una enigmática publicación en Instagram que ha compartido esta madrugada, la primera que hace con Aless desde que nació Ana Sandra, y justo el día en el que se ha publicado 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir el joven tras ser diagnosticado de cáncer y que ha terminado Ana Obregón, revelando en un relato tan desgarrador como emocionante, y con todo lujo de detalles, su dolor por la enfermedad y la muerte de su hijo.

Un tema del que Alessandro se ha desmarcado completamente con unas demoledoras declaraciones dirigidas a la bióloga: "Llevo 25 años casado y con otra familia. Tengo otra familia. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Es que no es pasado remoto. Mi vida es otra" ha asegurado.

Reniega de su nieta

Mucho se ha escrito y se ha visto en las televisiones sobre uno de los bombazos de la prensa rosa en lo que va de año. Y es que la aparición de Ana Obregón con un bebé en brazos hace unas semanas, se convirtió en tendencia a los pocos minutos. Incluso los políticos sacaron el tema de la subrogación de los embarazos como un asunto primordial en la agenda política, para aprovechar el tirón y no tener que hablar de las verdaderas cuestiones importantes que afectan a nuestro país.

De hecho, fue en la revista `Hola' cuando Obregón hizo público que ese bebé no era su hijo, sino que era su nieto, fruto de los espermatozoides de su hijo desaparecido Álex (fallecido a causas de un cáncer hace un par de años) y de un vientre de alquiler, algo que en Estados Unidos está permitido pero que en España no.

Sin embargo, la polémica no se hizo esperar, primero por el modo en el que nació el bebé, y segundo porque hay polémica entre Ana Obregón y Alessandro Lequio ya que mientras que ella dice que el deseo de su hijo fallecido era tener un bebé, el padre de Álex, no lo tiene del todo claro y considera que lo que ha hecho Ana no es lo más adecuado. Es más, "Yo de esto no voy hablar, ni hoy ni nunca", indicó el comentarista de televisión en su programa de Telecinco 'El Programa de Ana Rosa', y más o menos ha sido así excepto algunas frases que ha comentado de manera ligera.

Lo último sobre este acontecimiento, ha sido lo que publica hoy la revista Lecturas. La mencionada publicación ha colocado como tema de portada este asunto y lo que indican es que la relación entre Ana y Alessandro no está en su mejor momento. No solo porque no le haya parecido una buena idea el asunto de ser abuelo, es que por lo que publica la revista parece que el Conde no quiere saber nada de la que es su nieta y no tiene interés alguno en conocer a Ana Sandra, que así se llama la recién nacida.