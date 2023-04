Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de la eliminación de Arelys Ramos en las últimas nominaciones y de la unificación de los dos grupos, que a partir de ahora vivirán en una nueva localización: Playa Pelícano.

Arelys Ramos ha sido la quinta expulsada definitiva de ‘Supervivientes’ y se ha enfrentado a la mesa de ‘preguntas incómodas’ que el público ha enviado directamente para ella.

¿Qué pensaste cuando Yulen te contó que ya no estaba con Anabel?

Yulen Pereira viajó a Honduras para visitar a su madre y darle ánimos y fuerzas para el concurso, pero también para contarle la noticia de su ruptura con Anabel Pantoja. Arelys se quedó muy sorprendida y en este vídeo exclusivo ha reflexionado sobre lo que se le pasó por la cabeza en ese momento.

“Me dio mucha tristeza, lloré y no me lo creía porque cuando yo me fui de Madrid estaban juntos y se acababan de mudar a un apartamento. Me ha chocado muchísimo”, ha asegurado.

¿Qué opinas de Yaiza?

“Considero que es una persona un poco dominante, vino como muy a saco a Asraf. No me gustan sus formas”, ha dicho.

¿Qué compañero crees que no merece seguir en ‘Supervivientes’?

Arelys tiene claro que Yaiza es la compañera que menos merece seguir adelante en el reality y nos ha explicado por qué: “No me parece justo que haya llegado a última hora y siga en el concurso”.

¿Cómo te cae Adara?

Que Arelys y Adara no se llevan bien es un secreto a voces. La gran bronca que tuvieron en ‘Supervivientes’ es el peor recuerdo del programa para la madre de Yulen, que la defino como “una persona maleducada y fuera de lugar”.