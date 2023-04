La Ruleta de la Suerte es uno de esos programas que no dejan indiferente a nadie. El formato ha logrado mantener a muchos de los espectadores que ya tenían, pero haciendo un esfuerzo, la cadena puede decir con orgullo que cada día ve el programa más gente a pesar de llevar tantos años en antena. Todo un logro teniendo en cuenta su larga trayectoria.

Una de las claves del éxito del formato es Jorge Fernández. El carismático presentador no para de recibir buenas críticas tanto de su persona como de el programa, logrando así una legión de seguidores que le son fieles. Fernández además hace una dupla espectacular con Laura Moure, su ayudante y azafata del programa, que aunque solo tenga como trabajo el de pulsar las teclas de las pantallas, cada vez gana más protagonismo en escena y más reconocimiento por parte de los fans del programa.

Otra de las claves del éxito de este formato es el grupo de música, el cual interpreta un montón de canciones de moda.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Pero esta semana ha ido a concursar Mimi Aparicio, la chica que se mudó a Asturias en busca de paz y un vecino le regaló leche "recién exprimida". No ha logrado llevarse el concurso, sin embargo, Aparicio nos cuenta cómo lo vivió entre bambalinas.