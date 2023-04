Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras.

Pero la concursante, pese a su carisma y resistencia, no está pasando un buen concurso en Honduras y se siente ninguneada por sus compañeros. La tensión ha llegado a Playa Pelícano. Ha sido en el momento de repartir una recompensa del Pirata Morgan entre Jonan, Adara, Diego, Yaiza y Bosco cuando las chispas han saltado entre los supervivientes. Varios platos les esperaban, cada uno de ellos con una porción de diferente tamaño de pan y tortilla de patatas.

“La última parte de la recompensa consiste en saborear esta tortilla con pan. Pero os habréis dado cuenta de que no todos los trozos son iguales. Para poder disfrutar de la tortilla tendréis que poneros de acuerdo en quién se merece cada trozo y por qué. Si no os ponéis de acuerdo, nadie podrá comer”, les decía el Pirata en el pergamino. Pista: misión imposible. Los supervivientes decidían llevar la decisión a votación, yendo del más pequeño al más grande. Bosco, Yaiza y Diego querían adjudicar a Adara el trozo más pequeño. “Sería de coñ* que yo me comiera el trozo más pequeño y esta señorita (Yaiza), que lleva dos semanas aquí comiera más”, reaccionaba ella.

“Lo que te jod* es que soy tu rival”, le respondía la novia de Ginés. Apoyada por Bosco y Diego, y alegando que con esos tres votos eran mayoría, intentaban dar por zanjada la adjudicación de ese primer diminuto trozo. Pero Adara se plantaba: “No me conformo con esta decisión, lo siento, no me lo merezco, no es justo”.

Diego insistía en que si no aceptaba, todos se quedarían sin comer, pero la concursante decidía mantenerse firme y ser fiel a sus pensamientos: “Como superviviente, tengo dos cojon**, y no me lo merezco”. El tiempo concluía y, finalmente, volvían a la playa sin disfrutar de la recompensa.

Pero el hecho de volver no hizo que las cosas se calmaran. El conflicto fue a peor. Yaiza gritaba por toda la playa: “¡Vete a cagar!”. Mientras, Adara se desahogaba con Asraf sin poder evitar las lágrimas: “Qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”.