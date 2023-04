Kiko Rivera es un personaje muy popular. Cuenta con una importante legión de seguidores. Pero también de haters. Buena cuenta de ello ha dado a través de sus redes sociales, donde ha compartido un hiriente mensaje que recibió esta mañana: "No quieres a tu madre".

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal. Eso sí, su día a día ya no es lo que era. Al menos en lo que repercusión mediática se refiere. Especialmente desde su veto en Mediaset.

Además, en las últimas semanas Kiko Rivera viene denunciando que sufre mucho "hate" a través de las redes sociales. Para mostrarlo, hoy ha compartido un mensaje:

"Me pareces el tío más sinvergüenza que hay encima de la tierra. No quieres a tu madre. El que no quiere a una madre no quiere a nadie, y eso te pasa a ti, que no quieres a nadie: ni hermanos, ni hermana, ni siquiera a tu mujer. Estás con ella porque no tienes a nadie, ni prima ni tu tío Agustín. Eres patético. Asraf tiene mucha más educación y es más noble que tú y tiene mucha más personalidad que tú. Payaso".

Kiko Rivera hizo una sucinta apreciación del mensaje: "A las 7 de la mañana recibo esto en mi email. Qué buen día tiene este señor, ¿no?".