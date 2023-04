Ginés Corregüela está siendo más el rey de la polémica que el rey de los bocadillos en la isla de Supervivientes. Claro que no abundan precisamente los bocadillos en el reality de Telecinco. Pero el caso es que el tiktoker no para de dar que hablar, y no todo precisamente para bien. La pareja que forma con Yaiza, con quien se casó en la isla, está sembrando polémicas. Y la última, por una falsa acusación contra compañeros.