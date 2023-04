Asraf Beno sigue su andadura en Honduras. Su aventura en Supervivientes no está pasando desapercibida ni en los Cayos, donde las tensiones con sus compañeros crecen cada día, ni en España, donde ahora, una nueva polémica parece amenazar su relación con Isa Pantoja, tras filtrarse un posible desliz de la joven con un exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Sin embargo, esta racha nada tiene que ver con el delicado momento de salud que el modelo atravesó hace unos años y que confesó en Telecinco. Después de mucho tiempo callado y guardando un secreto a su familia y a la propia Isa Pantoja, su prometida, el ahora concursante de ‘Supervivientes’ se abrió en canal y se confesó en el programa ‘Volverte a ver’.

Allí, muy emocionado y entre lágrimas, se puso frente a la mujer de su vida, le confesó que había estado ocultando algo a todo el mundo y que había llegado el momento de quitarse un peso de encima.

Asraf Beno habló de su enfermedad en Telecinco

En el año 2020, el novio de Isa Pantoja acudió al programa ‘Volverte a ver’ de Carlos Sobera para dar una sorpresa a Isa Pantoja o, más bien, para contarle algo que llevaba tiempo ocultándole y que cargaba sobre su espalda como una losa.

Tal y como él mismo explicó, por aquellas fechas, el yerno de Isabel Pantoja era candidato para ser concursante de ‘Supervivientes’ y, por ello, como todos, se hizo las pruebas médicas. Sin embargo, su participación se truncó cuando le detectaron algo.

“Me encontraron una anomalía en los pulmones y he estado muy mal (..) Me dijeron que podía ser grave e, incluso, me dijeron que podía ser mortal. Me preocupé mucho porque me llegaron a decir que podía morirme en menos de un año”, declaró entre lágrimas.

Al escuchar la historia, Isa Pantoja se quedó en shock y muy afectada por no haber sabido antes de la preocupación que tenía su novio. Afortunadamente, el ahora concursante de ‘Supervivientes’ explicó que ya estaba todo bien.

“Quería decirte que lo he superado todo. Me han dicho que estoy bien y que no era tan malo como pensaba”, declaró Asraf Beno, aclarando que, si no había dicho nada, era por no preocupar a su familia y a su novia.

La prima de Anabel Pantoja estaba muy sorprendida, pero confesó que llevaba tiempo viendo que a su prometido le pasaba algo: “Notaba que estaba muy preocupado, que hacía muchas llamadas de teléfono”, declaró.

“Yo quiero darle todo mi apoyo y estar ahí. Que tenga confianza para contarlo todo”, declaró Isa Pantoja. Por su parte, Asraf Beno pidió perdón a su novia por haberle ocultado esto y le prometió que nunca más iba a haber secretos entre ellos.