El DJ Kiko Rivera se ha levantado este miércoles con un duro mensaje en su bandeja de correo electrónico que ha decidido compartir con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. Y es que el hijo de Isabel Pantoja es muy activo en sus redes sociales, sobre todo desde su veto en Mediaset, ya que estos canales son los únicos en los que se puede expresar libremente.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas y que le ha permitido recuperar su vida con total normalidad. Eso sí, durante los últimos meses ha tenido algún achaque más por el que ha tenido que acudir al hospital, aunque nada que ver con el ictus sufrido.

Desde que se marchó Vasile de Mediaset, las cadenas del grupo cuentan con un nuevo código ético que les impide hacer determinadas cosas, además de haberse filtrado una lista en la que aparecían determinados personas que habían sido vetados en la cadena, no solo para acudir como invitados o colaboradores, sino que incluso no pueden ser citados. Éste es el caso de Kiko Rivera, del que ni siquiera pueden hablar, a pesar de que su cuñado Asraf está participando en Supervivientes y su hermana Isa P acude al programa para defenderlo.

Desconocido

Por eso el hijo de Isabel Pantoja cuenta en sus redes todo lo que le ocurre, como el citado mensaje que recibió por correo electrónico, en el que un desconocido le llama "sinvergüenza". Concretamente, el texto le pone "no quieres a tu madre, el que no quiere a una madre no quiere a nadie y eso te pasa a ti que no quieres a nadie, ni hermanos ni hermana, ni siquiera a tu mujer, estás con ella porque no tienes a nadie, ni prima ni tu tío Agustín, eres patético. Asraf tiene mucha más educación y es más noble que tú, y tienes mucha más personalidad que tú". Acaba el mensaje con un "payaso".

Por su parte, Kiko Rivera escribe unas líneas acompañando la captura: "Qué buen día tiene este señor no?".