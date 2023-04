Olga Moreno ha pasado por el quirófano. Así lo ha asegurado ella en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo en el que se puede ver el trabajo previo a los "retoques" que se ha hecho en una clínica de cirugía estética. El resultado no ha gustado a todos sus seguidores. Incluso algunos le han afeado que se someta al bisturí: "Se deforma la cara".

Olga Moreno saltó a la fama por ser la pareja de Antonio David Flores. Ambos mantuvieron una larga relación en la que llegaron a tener un hijo. Si bien, todo se rompió hace dos años, justo después de que Olga Moreno ganase "Supervivientes".

Mucho se especuló sobre los motivos de la ruptura, aunque realmente ninguno de los dos, ni Olga Moreno ni Antonio David Flores, llegaron a revelarlos.

Lo que sí se supo poco después es que Antonio David Flores comenzaba una relación sentimental con la reportera Mara Riesco. Precisamente, esta relación también quebró la semana pasada. Tal y como ha revelado hoy alguna revista del corazón, el motivo de la ruptura fue que Marta Riesco había reprochado al exguardia civil sus salidas nocturnas y que le dejase a ella al cuidado de sus hijos con mucha frecuencia. Esto, sumado a la mala relación de Riesco con Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, ha hecho que la pareja, que acostumbraba a relatar en redes sociales lo felices que eran, se rompiese.

Entre todo este follón, Olga Moreno, que ha rehecho su vida con el representante Agustín Etienne, ha compartido hoy que h pasado por el quirófano para hacerse unos retoques estético.

"Cuidándome, queriéndome y en manos del doctor por su criterio a la hora de aconsejarme, por despejar todas mis dudas y por su empatía y cercanía conmigo que tenía muchísimo miedo a que me doliera y os puedo asegurar que nada de nada", ha dejado escrito en su Instagram.

La decisión no ha gustado a todos sus seguidores, que le han afeado la decisión. "Deja de hacerte retoques, pierdes naturalidad", "no se dan cuenta y la final de tanto botox se deforma la cara", "no entiendo el miedo que tenéis a envejecer"... han escrito en los comentarios de su publicación.