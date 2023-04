Desde hace unos meses, el nombre de José Ortega Cano suena con menos fuerza en los medios de comunicación... alejado por fin de ellos desde que puso punto y final a su matrimonio con Ana María Aldón, el torero continúa con su vida en un segundo plano, muy pendiente de sus seres queridos y disfrutando del reconocimiento que tiene en este país.

Este jueves, Ortega recibió el Premio Carrusel Taurino de Honor como figura del toreo y se dejó ver muy feliz por este reconocimiento que llega después de haber pasado unos años turbios, sobre todo en la esfera mediática, por las polémicas protagonizadas con su exmujer y el testimonio de Rocío Carrasco.

Feliz y orgulloso, el diestro nos aseguraba que estos reconocimientos "son bienvenidos porque es toda una vida con muchas trayectorias buenas, regulares", lo que le hace estar "muy contento porque no estoy en activo y me siguen llamando, ¿no? Que es buena cosa". No cabe duda de que la tranquilidad ha llegado a la vida de Ortega después de ver su peor cara ante los medios cuando no se hablaba de otra cosa que de su vida privada.

Desastre estético

Hace aproximadamente un año que José Ortega Cano era visto en Cartagena saliendo de la clínica Livet, su centro estético de confianza, tras someterse a una intervención de cinco horas para someterse a un injerto de cejas, tal y como confirmó posteriormente su hija Gloria Camila. El salió con rostro amoratado y con vendajes. Una cirugía basada en repoblar la zona de la cara y que le supuso un desembolso de 2.500 euros.

Gloria Camila, comentaba los detalles en el programa 'Ya son las ocho' donde colaboraba sobre el nuevo retoque estético de su padre: «No sé si me va a matar por contarlo. Mi padre siempre ha tenido mucho pelo, pero por unas cosas y por otras ha perdido el pelito de la ceja, entonces se ha hecho unos micro injertos», aseguraba.

Lo que llamó poderosamente la atención durante la intervención fue la usencia de Ana María Aldón por encontrarse de viaje en Barcelona. Este hecho empezó a desatar en aquel momento los rumores de crisis en el matrimonio. Finalmente desembocó en un divorcio muy mediático y en horas y horas de plató de Ana María Aldón hablando del torero.

José Ortega Cano viajó hace unos días a Sevilla para coger el Premio Carrusel de Honor a toda su trayectoria taurina, que le otorgó Canal Sur Radio, el torero se mostró feliz y relajado. En ese momento las cámaras captaron su rostro donde se podía apreciar que las cejas del torero son todo un despropósito y que el resultado del injerto no ha sido el esperado.

Los diferentes estados de ánimo de Ortega Cano, si tuviera cejas...#MiSemenEsDeFuerza pic.twitter.com/3jpjT2dQcS — SARAH BERLORI ♀️ 💜🤍💚 (@SaberloriSARA) October 12, 2022

En las redes sociales, el injerto de Ortega Cano han dado mucho juego para todo tipo de comentarios y memes. «Vivo con más miedo a perder las cejas, como Ortega Cano o Lacalle, que a quedarme calvo», comentaba un usuario. «Porfavó, un croufondin para tatuarle cejas a Ortega Cano o algo», escribía otro. Las cejas del torero se han convertido en el tema de conversación de las tertulias.