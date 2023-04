La separación de Dulceida y Alba Paul fue una de las más sonadas del mundo influencer. La pareja decidía poner punto y final a su relación en octubre de 2021, después de que hubiesen atravesado una gran crisis sentimental.

Comenzaron su relación en el año 2014. cuando las dos se conocieron en una evento de una tienda de ropa. Allí surgió el amor y dos años más tarde protagonizaron una de las bodas más esperadas y comentadas de las redes sociales. Tras ello, su distanciamiento se fue haciendo cada vez más grande, hasta que anunciaron la confirmación de su ruptura con unos emotivos mensajes en sus perfiles de Instagram.

Fue la propia Aída Domenech - conocida como Dulceida - la que lo confirmó, como no podía ser de otra manera, a través de su cuenta de Instagram. Los rumores de crisis venían persiguiéndolas en los últimos días y, fiel a su cercanía con sus casi 3 millones de seguidores, la catalana se sinceró y confesó visiblemente abatida que no estaba atravesando por el mejor momento de su relación y que Alba y ella han tomado la dolorosa decisión de separarse temporalmente, aunque no explicó los motivos que las llevó hasta ese punto tan sólo una semana después de pregonar su amor en sus redes sociales con motivo del Día del Orgullo.

"No estamos pasando un buen momento y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella haciendo sus cosas", desvelaba Dulceida sin poder contener las lágrimas al hablar de su ruptura a través de varias historias compartidas en su cuenta de Instagram. "Creo que es algo muy nuestro. No sabemos qué va a pasar y os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis y necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario duele más de lo normal", pedía emocionada y con la voz entrecortada, mostrando su cara más vulnerable a sus seguidores, acostumbrados a verla siempre con una gran sonrisa.

Reconciliación

Pero ayer, todas las alarmas saltaron cuando la conocida influencer publicó varias fotos junto a su ya otra vez pareja en Ibiza, disfrutando juntas de unas vacaciones, y agradeciendo a todos sus seguidores los mensajes de amor. "Ya era hora", comentaba una fan en una de las publicaciones.