A pocos meses de pasar por el altar, Marta López Álamo y Kiko Matamoros continúan en el ojo del huracán. En el caso del colaborador de 'Sálvame', la no reconciliación con su hija pequeña Anita, es una de las cuestiones por las que ha sido preguntado en las últimas semanas, indicando que la situación con la hija que tiene en común con Makoke sigue sin presentar cambios.

En el caso de Marta López Álamo, la modelo saltó a los medios hace unos días por un controvertido video que compartió en su Instagram.

"Que nadie me tome como ejemplo"

Marta López Álamo está cansada de los comentarios y críticas que recibe constantemente sobre su cuerpo y su alimentación. La prometida de Kiko Matamoros es consciente de la importancia que tiene cuidarse tanto física como mentalmente en este aspecto, no en vano, durante su adolescencia sufrió un TCA. La anorexia es algo del pasado, aunque aún tenga secuelas físicas visibles en su cuerpo. No obstante, diariamente es juzgada por lo que come y lo que no, poniendo en duda la relación que tiene con la comida. Para la influencer esto no es fácil, pues como creadora de contenido quiere dar lo máximo de sí. Cada vez que acude a comer a un restaurante, parte de sus ‘seguidores’ la bombardean con mensajes en los que aseguran que, después del ‘atracón’, va directa al baño a vomitar. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si no sube nada relacionado con la comida, recibe los ataques de todos aquellos que opinan que no come para no engordar y mantenerse delgada.

Polémico video

Unas stories de Instagram provocaron el revuelo en el plató de 'Sálvame' y en las redes sociales: se trataba de un vídeo en el que Marta López Álamo aparecía llorando mientras confesaba que esas lágrimas eran por una situación que le afectaba desde hacía cuatro años. Muchos pensaron que ese era el tiempo que llevaba saliendo con Kiko Matamoros y que como ese día el colaborador podía haberse reencontrado con su hija Anita - algo que finalmente no pasó -, la modelo se había derrumbado.

Cuando comenzaron esas especulaciones, Marta borró el vídeo de sus redes y aseguró que había sido un error compartirlo en sus stories porque, en realidad, quería subirlo solo a las historias de mejores amigos para que lo viera únicamente su círculo de confianza. En 'Sálvame', Kiko Matamoros afirmó que su novia no lloraba por una posible reconciliación entre su hija pequeña y él, pero no quiso aclarar el motivo exacto de sus lágrimas.

En declaraciones a los medios la semana pasada, la modelo suscribió las palabras de su prometido, pero ahora ha querido ir un paso más allá y ha explicado, a petición de sus seguidores de Instagram, por qué decidió eliminar el vídeo justo cuando se estaba hablando de que sus lágrimas serían por una posible reconciliación entre Anita y Kiko.

"Muchas veces tomo decisiones impulsivas y, en este caso, esa fue la de hacer un segundo vídeo explicando por qué puse un vídeo llorando, el cual era para mejores amigos, aunque muchos se empeñen en negarlo. Entonces cuando subí la explicación del vídeo llorando era domingo y dije: 'Bueno, creo que no lo habrá visto mucha gente y voy a borrarlo porque no quiero poner un vídeo llorando'", ha comentado Marta.

"La realidad es que hay muchos momentos en los que me vengo abajo, ya sea por trabajo o por asuntos míos personales, de mi familia y de mis amigos, y desde hace tiempo elegí compartirlos de una manera menos impactante [...] como puede ser un vídeo llorando, porque da lugar a confusiones y a polémicas innecesarias", ha añadido la modelo, que finalizaba sus explicaciones diciendo que no es la primera vez que sus seguidores la ven llorar porque es una persona muy sensible y que eso "no es algo malo".