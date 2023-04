A tres meses de su boda, un inesperado varapalo ha empañado el que promete ser el día más feliz en la vida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y es que tal y como adelantaba la revista Semana hace unos días, un familiar cercano al empresario ha sufrido un grave accidente de tráfico del que lleva varias semanas luchando por recuperarse ingresado en un hospital madrileño.

Un durísimo golpe para el prometido de la marquesa de Griñón ya que el joven no es solo familia directa, sino también uno de sus mejores amigos. Íñigo lo estaría pasando francamente mal y de ahí el rostro serio y la actitud esquiva que ha mostrado en las últimas semanas con los reporteros que siguen cada uno de sus pasos.

A pesar de que su círculo cercano ha asegurado a Semana que sus planes de boda siguen en pie -y la fecha del 8 de julio para darse el 'sí quiero' se mantiene-, la pareja no estaría disfrutando al cien por cien de los preparativos como hasta ahora.

Sin embargo, el programa 'Fiesta' ha revelado que el enlace podría estar en peligro si el estado de salud de su familiar no mejora en las próximas semanas y todos sus planes estarían centrados en ver cómo evoluciona esta persona tan importante en la vida de Íñigo.

Las amigas de Íñigo Onieva

'En todas las salsas’ tiene una información que seguro le va a interesar mucho a la marquesa de Griñón. Laura Fa se pone en contacto con el entorno de Tamara Falcó para hablar sobre las nuevas amigas de Íñigo Onieva. Una investigación que ha realizado Anna de ‘La Salseos en TikTok’. Después de la infidelidad que casi acaba con la pareja, aparecen nuevos datos sobre otras chicas vinculadas al empresario y se conoce la opinión de una de las amigas de la influencer al respecto en exclusiva.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una sonada ruptura, tras hacerse públicas las imágenes de él besándose con otra mujer en el famoso festival ‘Burning Man’. Ahora, según explica Laura Fa, la marquesa de Griñón está muy atenta a todos los pasos que da su futuro marido, pero puede que lo que hoy se destapa en ‘En todas las salsas’ aún sea totalmente desconocido para ella. Una información “muy potente” que el entorno de Tamara Falcó se ve incapaz de contarle, asegura la periodista. "He podido hablar con una amiga de Tamara le he dado la información que tenemos y la amiga se ha asustado muchísimo y dice que se ve incapaz de darle esta información a Tamara ni de preguntarle por estas chicas. Tamara se va a cabrear porque no sabemos si las conoce. Le he enviado estas capturas a Íñigo para contrastar. Sabe que estamos pendientes de estas chicas, no me ha contestado", añade Laura Fa.