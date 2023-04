Las infidelidades están a la orden del día en "La isla de las tentaciones", el programa que presenta Sandra Barneda, y que ahora acaba de estrenar un podcast sobre este espacio al que acuden varias parejas para comprobar si su relación es tan fuerte como piensan. Y es ahí donde la presentadora, que está saliendo actualmente con Pascalle Paerel, una guapísima bailarina holandesa, se ha sincerado: "He sido infiel".

La Isla de las tentaciones es un reality show que sigue a cinco parejas que viajan a una isla tropical junto a varios solteros y solteras con la intención de poner a prueba su relación.

El programa se divide en varias fases. En la primera, las parejas se separan y se alojan en villas diferentes junto a los solteros y solteras. Durante su estancia en la isla, los concursantes pueden interactuar libremente con los solteros y solteras y hacer lo que quieran sin ninguna limitación. Todo está permitido, desde besos hasta relaciones sexuales.

El objetivo del programa es ver si las parejas pueden resistir la tentación y mantener su relación intacta a pesar de las pruebas a las que son sometidos. Al final de cada episodio, los participantes se reúnen en una hoguera donde pueden ver imágenes de lo que ha sucedido en la isla y decidir si quieren continuar o no con su relación.

El programa ha generado controversia desde el principio debido a su naturaleza polémica. Muchas personas han criticado el programa por fomentar la infidelidad y por trivializar las relaciones amorosas. Sin embargo, otros defienden el programa argumentando que muestra la realidad de muchas parejas y que puede ser una oportunidad para fortalecer una relación.

Además de su polémica, La Isla de las Tentaciones ha sido un gran éxito de audiencia en España. El programa ha sido muy popular en las redes sociales y ha generado una gran cantidad de memes y comentarios en línea. También ha dado lugar a varios momentos memorables, como cuando una de las concursantes, Fani, decidió abandonar a su pareja de varios años para empezar una relación con uno de los solteros.

Podcast

Ahora, tras el final de la última temporada, se acaba de estrenar un podcast al que ha acudido la presentadora Sandra Barneda. Y fue ahí, durante un juego de sinceridad, donde la presentadora confesó que había sido infiel. "Alguna vez en mi vida lo he sido. Pero no te voy a contar con quién, suficiente te estoy contando", aseguró, eso sí, destacando que fue en sus "años mozos".

Eso sí, la presentadora aseguró que no caería en la tentación en la isla. "No, yo en la isla no. ¿Tú no te has enterado que yo soy la presentadora? Yo no puedo caer en la tentación", afirmó entre risas