Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Pero también saca el lado más humano de sus concursantes, sobre todo la preocupación tras pasar tiempo alejados de los suyos. Jaime Nava y Artùr Dainese continúan dándolo todo en la Playa de los Olvidados. Los cocnursantes se han acostumbrado a vivir solos y, a pesar de las dificultados y de los bajones que pueden sufrir, consiguen superarse día a día.

Pero, además de complementarse como supervivientes, también lo hacen como amigos. Tanto, que el ucraniano se ha sincerado con el deportista y le ha contado su mayor preocupación: “Estoy nervioso porque pienso qué tal estará mi familia. No veo a mi madre desde hace mes y medio y quiero preguntarle a ella si todo está bien”, decía.

Jaime no dudaba en tranquilizarle: “Si algo sucediera fuera, te lo dirían”. Pero Artùr no podía sacar el tema de su cabeza: “Quiero ver los ojos de mi madre, así sabré si está todo bien. Me gustaría verla”.

Tras visionar el vídeo, Carlos Sobera ha conectado con ellos en directo y le ha mandado un importante mensaje al superviviente tras su preocupación: “Quiero enviarte un mensaje de tranquilidad desde Madrid. Te hemos visto preocupado por tu madre y queremos asegurarte que todo, absolutamente todo, está perfecto. No tienes por qué preocuparte en absoluto”.