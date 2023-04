Ana Rosa Quintana es una periodista española de renombre, que ha logrado consolidarse como una de las comunicadoras más influyentes y destacadas de la televisión en su país. A lo largo de su trayectoria profesional, ha demostrado una gran habilidad para tratar temas de actualidad con una mirada crítica y una profunda comprensión de los hechos, lo que le ha valido el reconocimiento de la audiencia y la industria.

Nacida en Madrid en 1956, Ana Rosa Quintana comenzó su carrera en el mundo del periodismo en la década de 1980, trabajando en diversos medios de comunicación. Tras unos años como corresponsal en Washington, regresó a España para incorporarse al equipo de TVE, donde participó en la cobertura de importantes eventos internacionales como las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1992.

En 1996, Ana Rosa Quintana dio un salto a la televisión privada, fichando por Telecinco para presentar su propio programa. Desde entonces, ha estado al frente de diversas propuestas televisivas, que han abarcado desde el mundo del corazón hasta la política y la actualidad más cruda. En la actualidad, dirige y presenta el programa matinal "El programa de Ana Rosa", que se emite de lunes a viernes en Telecinco y que ha logrado consolidarse como líder de audiencia en su franja horaria.

Una de las claves del éxito de Ana Rosa Quintana como comunicadora es su capacidad para conectar con la audiencia, gracias a un estilo cercano y directo que hace que los espectadores se sientan cómodos con ella. Además, su formación como periodista le permite tratar los temas con rigor y profundidad, lo que le ha valido el respeto de sus compañeros de profesión y de los expertos en los temas que aborda.

Lequio lo cuenta todo

Alessandro Lequio aprovecha su presencia como colaborador de 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse sobre la información de José María Olmo y la hija secreta del Rey Juan Carlos I. El italiano cuenta más detalles sobre la joven y su relación familiar.

El periodista deja claro que la información en su libro es verídica y que han llegado a hablar con Alejandra, que prefiere mantenerse en el anonimato. José María Olmo explica que Juan Carlos I "sí la reconoce, existe una relación entre ambos y está orgulloso". Además, el escritos sentencia: "Felipe VI y las infantas sí conocen a Alejandra y han hablado con ella".

El vínculo de Alejandra con la mujer del colaborador

Joaquín Prat aclara a los espectadores y hace una pregunta directa a sus compañeros: "Por lo que vemos, todos tenéis identificada a esta chica, partimos de la base de que sabéis quién es esta mujer". Una cuestión a la que Lequio responde contundentemente: "Por supuesto".

El colaborador italiano, tras pensarlo seriamente, decide dar un paso al frente y contar más detalles sobre Alejandra: "El abuelo de esta chica fue perceptor del rey y el abuelo de ella es el tío-abuelo de mi mujer". Además, en cuando a si eran conocedores de este asunto, añade: "La familia de mi mujer lo sabía".

En cuanto al hecho, Alessandro Lequio no se cree del todo la información de Olmo porque "esa chica no tiene ningún rasgo borbónico", aunque también confiesa que "conociendo al personaje, el rey emérito, no me extrañaría".