Durante estos días previos, Ana María Aldón ha estado disfrutando en Sevilla de la Feria de Abril, aprovechando unos días de descanso. Sin embargo, la exmujer de José Ortega Cano ha tenido un percance a su regreso a Madrid. "No doy crédito", ha señalado a través de sus redes.

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Vida sentimental

Además, su vida sentimental sigue llamando la atención de la prensa del corazón, así como todo lo que le acontece. Como el suceso que vivió tras disfrutar de la Feria de Abril en Sevilla. Y es que Aldón se había sacado un billete de ida y vuelta para ir hasta Sevilla en avión. Sin embargo, al final fue hasta la capital andaluza en otro medio de comunicación.

Al tratar de regresar a Madrid en avión no pudo, ya que al no haber cogido la ida, le declararon nula la vuelta. "No doy crédito, si yo pago el trayecto tanto de ida como de vuelta más las tasas, ¿es mío o no es mío el asiento?".

Y es que, como apunta, esto se debe a una cláusula de los vuelos que, en su opinión, es "abusiva" y que desconocía.