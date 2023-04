¿Habrá boda entre Gerard Piqué y Clara Chía? En Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Enma García han hablado de esta posibilidad tras conocer que la palabra "boda" había salido de una conversación entre ambos.

Y es que desde que Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación de doce años y dos hijos, no paran de salir noticias entre ambos. Por su parte, la cantante no ha parado de sacar canciones en las que aprovechaba para poner a caldo a su ex. Primero fue de una forma velada con "Te felicito", que sonó durante todo el verano, pero las críticas fueron creciendo a medida que sacaba nuevos singles.

Sin duda lo más sonado fue la canción que realizó con el rapero Bizarrap, donde la colombiana pasaba de las críticas veladas o las directas. Y no solo se metía con el que había sido su pareja durante doce años, sino también con su novia. Una situación que, como cuentan, afectó mucho a Clara Chía, aunque días después la pareja salió a la calle con un aire desenfadado y tratando de restarle importancia a lo que había pasado.

Piqué ya está en Miami

Álex Rodríguez grabó para 'El programa de Ana Rosa' las imágenes en primicia de la llegada de Piqué al aeropuerto de Miami. El catalán ya está en tierras estadounidenses para ver a sus hijos y solo queda saber si habrá reencuentro con Shakira.

Piqué paseaba solo por la terminal, mirando el móvil y con las gafas de sol puesta. Sin embargo, cuando Álex Rodríguez se percata de que es el jugador, lo graba todo desde el principio. El protagonista estaba haciendo una videollamada con uno de sus hijos, gesticulaba, le contaba historias y cuando vio a la prensa cortó la llamada para poner el gesto serio.

El ex de Shakira se quedó mudo, no contestó a ninguna de las preguntas que le realizaron los periodistas en el aeropuerto. De hecho, al ver que no iba a decir nada, muchos bromearon con su altura e incluso le decían que iban a llamar a Messi para que le regañara, algo a lo que Piqué hacía oídos sordos. El protagonista salió de la terminal, paró un taxi y se montó tranquilamente para dirigirse a su destino.

El periodista que captó el momento tan esperado confiesa qué sintió: "A mí me dio bastante penita, vino completamente solo, vestido de forma sencilla y con una pequeña maleta". Además, añade sobre Piqué: "Yo creo que él no se esperaba la reacción de tantos periodistas a su llegada y que le hicieran preguntas tan fuertes".

En cuanto a los días que va a pasar Piqué en Miami, comenta: "La propia maleta lo confirma, me dicen que se va a quedar unos días, en un hotel de Miami". Shakira está residiendo en una isla junto a sus hijos y, según Álex Rodríguez, "seguramente hoy veamos a Piqué cogiendo un barco para ir a esa isla".