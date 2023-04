Muchos han sido los romances que se le han atribuido a Bertín Osborne desde que se divorciase de su mujer, Fabiola Martínez, con la que tuvo dos hijos, Kike y Carlos. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días cuando ha vuelto a saltar la noticia de que el presentador podría estar de nuevo enamorado.

Mientras se fraguaba esta relación, la vida de Bertín ha sufrido cambios en los últimos meses, tal y como confesaba a Paz Padilla en 'Déjate querer'. ¿Qué piensa la gente cuando se le pone encima de la mesa el nombre de Bertín Osborne? A muchos se les vendrán a la mente palabras como seductor o galán.

Bertín se abre en 'Déjate querer'

Bertín Osborne ha sido uno de los primeros invitados de Paz Padilla en esta nueva temporada de ‘Déjate querer’. Al cantante siempre le han colgado el cartel de ‘seductor’, pero él se considera “más bruto que un arao”, dice no ser de lágrima fácil, pero reconoce que sí se suele emocionar cuando recuerda a su madre o habla de su hijo Kike (que padece una lesión cerebral). Osborne se sinceró ante Paz Padilla después de un tiempo de ausencia televisiva. De hecho, su presencia estaba siendo disputada por diferentes programas.

Y es que el presentador reconoce tener una vena sensible en la que “salta” para defender a los demás. Recuerda Paz la cámara oculta que le hicieron en un programa de Toñi Moreno y en la que Bertín defendió a una joven de una injusticia y le pregunta si se ha visto en esas situaciones en más de una ocasión: “Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces”.

“Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo”, cuenta Bertín.

Fabiola Martínez contraataca

“Denigrante”, así le parece a Fabiola calificar a sus amigos o amigas de “especiales”. Unas declaraciones que parecen ser un dardo directo al padre de sus hijos, tras haber negado que mantiene una relación sentimental con una joven.

“Tengo amigos y no les llamo especial porque es un poco denigrante utilizar ciertos términos para calificar o etiquetar a las personas”, aseguraba Fabiola, exmujer de Bertín Osborne cuando le preguntaban por su situación sentimental.

Cansada y hasta el moño, así está Fabiola de que le pregunten si tiene o no una nueva ilusión “No necesito ir de la mano de ningún señor, no estoy buscando novio, estoy muy bien como estoy”.

La empresaria está atravesando un momento feliz de su vida, asegura haberse separado para estar feliz y una vez más, no se ha mostrado muy partidaria del comportamiento público del padre de sus hijos, Bertín Osborne.

En el plató del Fresh, Gema Fernández, periodista, ha asegurado que Bertín Osborne mantiene una relación estable con Gabi, que la joven va cada semana a su casa, se instala allí unos días y luego regresa a Madrid a trabajar.

Según el cantante él no tendría pareja en este momento y sí contaría con la existencia de “varias amigas” especiales con la que comparte determinados momentos de su vida. Una información que la periodista también ha confirmado, pero asegura que en este momento, la única mujer que entra en casa de Bertín es Gabriela.