Se caldea el ambiente en Supervivientes, donde las llamas del rencor y los enfrentamientos ya son incontrolables. Uno de los últimos focos se ha producido precisamente en torno a la hoguera que tienen que cuidar los concursantes para hacer viable su estancia en la isla. Y, como no, ahí estuvo metida de pleno la participante del reality de Telecinco que está en el ojo del huracán: Yaiza. Esta vez se las tuvo con Asraf.

El ambiente en el concurso está más que incendiado. No frenan los enfrentamientos entre los grupos que dividen el elenco del programa. Por un lado, Adara y Asraf, que se han entendido desde un primer momento. Por otro, un grupo más nutrido, con Yaiza y Ginés a la cabeza, y en el que está adquiriendo notoriedad Raquel Arias.

Ya se han producido instantes muy polémicos ante las cámaras, que incluso han provocado que parte de la audiencia pidan castigos severos o expulsiones. Es el caso de la amenaza de Yaiza a Adara que ha generado una fuerte corriente a favor de la segunda y en contra de la primera.

Yaiza versus Asraf

Pero es que esta vez, como si de algo simbólico se tratase, el incendio se ha formado en torno a la hoguera. En ella estaba Asraf tratando de recuperar el fuego, que estaba languideciendo. Y lo consigue no sin bastante esfuerzo.

Apareció Yaiza de pronto con una olla y quiso ponerla al fuego. Asraf le preguntó por el asunto, insinuando que quizás era demasiado pronto. Y Yaiza le contestó airadamente, con un tono desmesurado. "Es nuestra comida del mediodía, ¿te tengo que pedir permiso para poner mi comida? Déjame tranquila. ¡Que me dejes tranquila, máquina", replicó Yaiza, pareja de Ginés, después de que Asraf tan solo le preguntara si "iba a poner eso ya" al fuego.

Aquí toda la secuencia de la provocación de Yaiza.Bochornoso ,y si no es suficiente la mosca muerta Raquel no le dice nada y es Asraf que tiene que apartarse! pic.twitter.com/b2h2a1HAlH — Toteva (@mig6675) 27 de abril de 2023

El vídeo ya está circulando entre los telespectadores de Supervivientes, con presencia fuerte de adaristas. "Aquí toda la secuencia de la provocación de Yaiza. Bochornoso ,y si no es suficiente, la mosca muerta Raquel no le dice nada y es Asraf quien tiene que apartarse", comentan. Otro comentario: "Telecinco, ¿para cuándo vais a dignaros en echar a Yaiza del programa por fomentar odio y amenazas? ¿Qué os falta por ver? Qué vergüenza de programa por tener audiencia y estáis consiguiendo lo contrario, qué asco. ¡Eso no es convivencia!