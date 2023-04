Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Muchos colaboradores acusan a Asraf Beno de hacerse la víctima y magnificar los conflictos que tiene con sus compañeros en Honduras, pero su prometida, Isa Pantoja, no está de acuerdo con esa opinión y está convencida de que están sometiendo al hermano de Anuar a un machaque continuo. Es por ello que ha criticado abiertamente a muchos concursantes, como a su primo Manuel Cortés o a Yaiza, pero ahora ha dado un paso más y ha incluido en su lista de críticas a su prima Alma Bollo y a Jonan Wiergo.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' cree que ambos han tenido comentarios desafortunados dirigidos hacia su novio y no ha tardado en señalarlos en su perfil de Twitter, donde es muy activa y le pide a diario a sus seguidores que voten para salvarlo una semana más de la nominación, en la que en esta ocasión se mide con la pareja del grupo, Yaiza y Ginés Corregüela.

Isa explota en Twitter

"Dejan a Asraf de loco, de tergiversar las cosas… De verdad, Alma te equivocas. Con esto y con lo del otro día. No me parece tan grave preguntar y tan grave lo que hace Asraf aquí para esas contestaciones. No te entiendo", ha asegurado Isa Pantoja, que hace tan solo unas semanas, en su visita a Honduras, le decía a su prima que comprendía su actitud para con Asraf. Con este tuit, deja claro que ha cambiado de opinión y que no le está gustando que la hija de Raquel Bollo esté alineando sus pensamientos al de la mayoría del grupo.

Por otra parte, ha criticado el comportamiento del mejor amigo de Alma, Jonan, que hasta ahora ha mantenido una buena relación con Asraf: "No me gustó la actitud de Jonan cuando todos se estaban riendo de lo que Asraf decía sobre compartir los cocos para todos. Porque por esa regla de tres él hace él fuego y para nadie más. Igual que los pescados se reparten para todos, los cocos igual. Otra cosa son, por ejemplo, las almendras que puedas coger para ti, o algún cangrejo… pero los cocos es como si te comes una lata porque te da la gana".