Encarni y Marta están marcando ya una época en Pasapalabra. No sabemos el tiempo que durará, pero al menos es el inicio de una etapa en la que se ha cumplido un hito histórico al enfrentarse dos mujeres en el rosco en busca del gran bote del programa de Antena 3.

Ambas ya llevan varias pruebas finales de Pasapalabra frente a frente. Y han tenido oportunidad de mejorar su desempeño, más allá del talento que ya de mano parecen atesorar. En ese aprendizaje con el rosco no ha pasado desapercibida la forma de jugar esta prueba que tiene Encarni, que ha generado un debate con polémica entre los telespectadores. Una de esas discusiones que suelen sacudir el exitoso concurso televisivo y que, a la postre, no hacen más que generar mayor interés y alimentar su rotundo e innegable triunfo de audiencia.

¿Quién es Encarni, de Pasapalabra?

De Encarni Bonillo poco se sabe. Llegó al programa por la vía de la "Silla azul", la prueba de eliminación con la que arrancan todos los episodios, en la que logró eliminar a Perte con una brillante actuación. Desde entonces, ha ido ganando en protagonismo.

Tras la prueba reconoció estar nerviosa. "La 'Silla azul' impone muchísimo", afirmó, al tiempo que manifestaba estar "contenta y feliz, con ganas de disfrutar".

Y a buen seguro que lo está haciendo. Encarni acumula ya más de una semana a sus espaldas en el programa, tiempo en el que ha demostrado estar pasándoselo bien en el concurso conducido por Roberto Leal, amén de demostrar ser una competidora como la copa de un pino. Buena cuenta de ello puede dar su rival, Marta Garriga.

Además de dejar interesantes duelos para la audiencia, los programas con Marta y Encarni están siendo también todo un hito en "Pasapalabra", ya que desde su etapa en Antena 3 nunca antes dos mujeres se habían enfrentado en El Rosco.

La forma de competir de Encarni que levanta polémica

Encarni ha llegado a Pasapalabra para competir. Y lo está demostrando. Su elevada competitividad ha ido "in crescendo" programa a programa y esta semana se ha quedado a una maldita palabra de completar el rosco. Falló en la letra "X", en la que le preguntaban por un grupo musical. No era nada fácil. La respuesta correcta era los "Klaxons", y no la acertó.

El increíble rosco casi completado por Encarni no pasó desapercibido. Pero tampoco su forma de ejecutarlo, que ha sacudido a la audiencia del programa. Hay quienes ven en Encarni una concursante demasiado estratega, calculadora y fría.

Lo cierto es que aguantó muchos turnos pasando palabra y dejando tres letras por contestar. Tal parecía que no se sabía ninguna de las tres o que tenía serias dudas con ellas. Mientras, Marta se pegaba con su rosco y fue acumulando errores arriesgando al verse apremiada por la estrategia de su contrincante.

Cuando Marta ya estaba fuera de combate, entonces desveló Encarni sus ases en la manga. Había hecho cierto teatro y con gran solvencia respondió dos de las tres letras que le quedaban. La que sí que no se sabía era la de "Klaxons", que evitó que se llevase el bote.

Reacciones en la audiencia de Pasapalabra

La altísima competitividad de Encarni, que ha agudizado su lado estratega en el rosco final, no ha caído bien entre parte de los telespectadores, que han tomado partido por Marta. "Amigos de Pasapalabra; no creo que ningún seguidor del programa esté a gusto con la Sra. Encarni, su nerviosismo parece que estuviera de mal carácter y que estuviera obligada a participar, tienen que ponerle un buen adversario en la silla azul. Marta es genial", espeta una seguidora del programa de Roberto Leal.

Encarni no pasa nada guapísima 😘💋🌹❤️ siempre te confundes las palabras tienes que escuchar el presentador tienes que decir Pasapalabra,yo quiero que Encarni este año se queden muchos programas lo mismo con Marta , Encarni ya eres mi magnífica concursante favorita — Hanower Ospino (@hanower_o) 22 de abril de 2023

Otros le acusan de ser "más seca que la mojama" o de darle "besos de judas a Marta" para luego jugar el rosco sin demasiado "fair play" y recurriendo a estrategias, siempre legítimas pero también discutidas por parte de la audiencia.

Por otro lado, Encarni también tiene algunos defensores. Pese a que algunos señalan que no da el perfil televisivo y lo pasa mal ante la cámara, otros ven en esta situación una actitud tierna que alaban: "Encarni no pasa nada guapísima; siempre te confundes las palabras, tienes que escuchar el presentador y tienes que decir Pasapalabra. Yo quiero que Encarni este año se quede muchos programas; lo mismo con Marta , Encarni ya eres mi magnífica concursante favorita".