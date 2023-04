Susanna Griso ha sido víctima de los últimos avances en el campo de la inteligencia artificial. La presentadora se ha visto obligada a desmentir este jueves, 27 de abril, una serie de imágenes falsas sobre su propia detención difundidas por redes sociales. "¿Es este el final de su carrera?", puede leerse en una de esas fotografías en las que aparece esposada y junto a un policía.

La periodista se ha convertido en protagonista de su propio programa para dejar claro que todo se trata de un montaje. "La estafa me parecía tan burda que tampoco le daba mucha importancia a los primeros montajes", ha reconocido Griso.

También ha hablado de otra información falsa que circula por la red y que varias personas cercanas a ella se han llegado a creer. "Hay otro montaje que lleva a una supuesta entrevista en la Cadena Ser, y se supone que ahí vendo bitcoins. Sé de gente, incluso amigos míos, que han entrado y le han dado credibilidad", ha afirmado visiblemente indignada.

Minutos después de tratar este asunto en el magacín matinal de Antena 3, de la mano de expertos en la materia, Griso también ha utilizado su cuenta de Twitter para insistir en que ni ha sido detenida ni ha recomendado la compra de criptomonedas.

"El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo, pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra", ha aclarado en la mencionada red social.