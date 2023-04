Aunque la boda del año es sin duda la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hay otra boda que también despierta un gran interés, como es la boda de Isa P y Asraf, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Madrid. Pero lo que todo el mundo se pregunta es si la madre de la novia, Isabel Pantoja, acudirá al enlace. Y es que la tonadillera ha puesto una condición que deberán de cumplir sí o sí para acudir al casamiento.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Influencer

Y su hija, Isa P, también ha sabido ganarse un sitio como influencer, además de colaborar en numerosos programas de la cadena amiga, es decir, Telecinco. Algo que no le gusta demasiado a su madre, aunque por ahí no van los tiros cuando se habla de las condiciones que la tonadillera ha puesto para ir a su casamiento.

Según informa la revista Pronto, Isabel Pantoja no tendría ningún problema en acudir a la boda de su hija siempre que dejen que también acuda como acompañante su hermano Agustín. A priori no parece una condición demasiado difícil de cumplir, si no fuera porque las relaciones entre Agustín Pantoja e Isa P no son del todo buenas. Habrá que ver si finalmente la hija de Isabel Pantoja accede solo para ver a su madre en su esperado enlace.