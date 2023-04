Unos días después del incidente ocurrido en el programa de Ana Rosa, en el que un hombre trató de mostrar sus partes íntimas en directo cuando iba a hablar sobre el vídeo viral que grabó en el que una conductora echa del autobús a un hombre que se había sobrepasado con ella ha salido públicamente a explicar por qué se había comportado de esa manera. "Me estaban condicionando un poco la entrevista", señaló Roger, que es como se llama el susodicho.

Cuando ocurrió todo, el equipo de realización de El Programa de Ana Rosa actuó con rapidez y cortaron la imagen de la videollamada en la que aparecía el entrevistado. Ana Rosa, mirando a cámara, se confiesa ante la audiencia: "Es un tarado, estas cosas pasan, estamos en directo". Joaquín Prat, que no puede parar de reír, comenta: "Mira que lo presentía, tenía un presentimiento, digo éste, con esta cara de gilipollas, alguna va a hacer... y efectivamente".

Ana Rosa comparte la opinión de su compañero y dando un toque de humor al directo declara: "Afortunadamente no le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe tener muy fea". Isa López, que se partía de la risa, apunta: "Y muy pequeña... bueno, nos ha dado un poco de vida, que estábamos un poco alicaídos".

Tras su rápida reacción, retoman el tema que estaban tratando sobre un suceso en Barcelona: "Afortunadamente el exhibicionista no iba en el autobús, pero iba gente en el bus y el hombre pasado de copas empezó a decirle cosas a la conductora". Alfonso Egea, que intenta analizar el caso con seriedad, añade riéndose: "Es que no me quito al idiota de antes, le he visto muy venido arriba pero seguro que con la conductora del bus no se atrevería...".

Tras las palabras del colaborador, Ana Rosa vuelve a tomar la palabra para decir: "Quiero dar un aplauso a nuestros compañeros de realización, por la velocidad y la rapidez, porque nos habéis ahorrado de un espectaculo lamentable". Y por último, la presentadora cierra el asunto del 'exhibicionista': "Este tarado, todos ustedes le han visto la cara, ya saben a quien tienen de vecino, qué agresividad".

Vídeo

Pues ahora es el propio exhibicionista quien ha tomado la palabra a través de un vídeo publicado en su perfil de Tik Tok. Roger asegura que "mo estoy orgulloso de lo que hice, por mucho contexto que haya no lo justifico, aún así me gustaría añadir información para que entendáis mi reacción, y es que a raíz de lo del bus mi teléfono se llenó de whatsapp y llamadas de periodistas de todos los medios del país".

Cuenta Roger que "tenía de 10 a 12 periodistas llamándome sin parar, y a mi que solo me llama mi abuela, que doce personas que te estén llamando continuamente pues es algo que me molesta". En el caso de la conexión con El Programa de Ana Rosa este hombre asegura que "me tuvieron esperando entre una y dos horas con mi móvil, y cuando pedí un trípode, lo que me dieron fue un calendario de 2004 para que apoyara el móvil. Estaba en un zoom esperan do para entrar en directo con Ana Rosa y a la vez me estaba llamando un taxi que estaba fuera en la puerta para irme a otro plató de otro medio".

También aseguró que, minutos antes de entrar en directo, "me estaban condicionando un poco la entrevista sobre lo que tenía que decir y lo que no , y esto sumado a todo lo de antes, la verdad es que pues mira me tocó los co.."