Suma y sigue. Más leña al fuego. En Supervivientes no apagan un incendio y se enciende otro. Vamos, que no llega la calma después de la tempestad. Y encadenando tormentas sigue transcurriendo el reality en Telecinco. Por polémicas no será en esta edición...

Apenas se ha producido el terremoto de la expulsión de Yaiza y ya ha habido una nueva sacudida. Se da la casualidad (o no tan casualidad) de que coincide que uno de sus protagonistas es el mismo que tuvo la disputa con Yaiza: Asraf. Esta vez su pelea ha sido con Alma y Manuel, los dos hijos de Raquel Bollo. El doble castigo a Yaiza en Supervivientes: la dura realidad a la que se tiene que enfrentar más allá de la expulsión Una bronca "muy tremenda" en Supervivientes Está por desvelar y analizar en el reality de Telecinco lo que ha acontecido entre los hermanos Bollo y Asraf, novio de Isa Pantoja. Pero algo "gordo" ha pasado, ha anunciado Jorge Javier Vázquez en la última gala. Y todo se diseccionará debidamente en el programa del próximo domingo. Sin embargo, ya se han adelantado algunas pinceladas de lo acontecido. Y está claro que lo que se avecina es una nueva gran guerra, esta vez entre los hermanos Cortés Bollo y Asraf. De nuevo afectado el novio de Isa Pantoja, quien solo parece llevarse bien en el programa con Adara. Y nadie más. Isa Pantoja arremete sin piedad en Twitter contra la hija de Raquel Bollo por sus encontronazos con Asraf: "Te equivocas" Todo hace indicar que no hay marcha atrás en esta guerra, al menos a corto plazo. Los propios hermanos Bollo lo han dejado caer después de que Jorge Javier les preguntase por esa "bronca muy tremenda" que tuvieron con Asraf, sin desvelar detalles de la misma. Líos familiares y mucha inquina entre los hermanos Bollo y Asraf "Le he dado una oportunidad esta semana y, como era de esperar, nada. Su forma de jugar no va conmigo", ha resuelto tajantemente Alma Cortés, que va a una en casi todo con su hermano. Manuel no se quedó atrás y también mostró su monumental enfado con Asraf. De hecho, como era en cierto modo previsible, también hay un componente familiar en este embrollo de Supervivientes. No hay que olvidar que Isa Pantoja, novia de Asraf, y los hermanos Bollo son primos segundos. El padre de estos dos, Chiquetete, es primo de Isabel Pantoja madre. Y a Manuel Cortés no le hace ni pizca de gracia que Asraf apele a cuestiones familiares de fuera de la isla en el programa. "No aguanto insultos, que se meta con la familia y traiga cosas de fuera", dejó claro. Manuel Cortés se ha mostrado, además, muy afectado por el ambiente tenso dentro de la isla: él entiende que entró al concurso para demostrar habilidades de supervivencia y no tanto para una prueba de convivencia en circunstancias tan sumamente tensas. El caso es que la guerra entre los hermanos Bollo y Asraf está servida sin apenas dejar apagar los rescoldos del incendio de Yaiza y su expulsión. Telecinco desvelará el domingo más detalles del enfrentamiento, pero tiene condimentos de líos familiares más allá de cuestiones internas de Supervivientes. La cosa pinta caliente. Muy caliente.