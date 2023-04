Despu√©s de haber protagonizado muchas de las disputas en la isla de 'Supervivientes' desde que lleg√≥ al concurso, Yaiza ha sido expulsada disciplinariamente por la organizaci√≥n del programa debido a su comportamiento agresivo.Si bien las redes se incendiaban hace tan solo unos d√≠as pidiendo su expulsi√≥n inmediata debido a su agresivo enfrentamiento con Adara, esta vez la organizaci√≥n ha tomado cartas en el asundo y su √ļltimo enfrentamiento con Asraf le ha costado su paso por el concurso. Mientras que el futuro marido de Isa Pantoja defend√≠a que su compa√Īera le hab√≠a llamado "maricona" en una actitud de lo m√°s provocativa aprovechando la ausencia de las c√°maras, Yaiza negaba los hechos asegurando que todo estaba en la cabeza de Asraf. Aunque la mayor√≠a de los compa√Īeros evitaron tomar cartas en el asunto cuando Jorge Javier les pregunt√≥ sobre lo ocurrido, todos coincid√≠an en que su agresividad les dificultaba mucho la convivencia.

"Asraf no es de mi agrado pero esto me parece vergonzoso. Esto solo pasa desde que est√° Yaiza aqu√≠ porque es muy agresiva" reconoc√≠a Alma Bollo. Las faltas de respeto por parte de Yaiza hacia sus compa√Īeros han sido tan constantes que incluso su amigo en plat√≥ fue incapaz de defenderla ante la expulsi√≥n: "Lo que ha hecho el programa lo veo bien porque las faltas de respeto y los insultos yo tampoco los permitir√≠a, ahora que venga ella y d√© las explicaciones que tenga que dar". Ante el aplauso atronador del plat√≥ tras conocerse la expulsi√≥n, Jorge Javier comunicaba que la expulsi√≥n de esta semana se suspend√≠a por lo que todos segu√≠an en el concurso hasta el pr√≥ximo jueves.