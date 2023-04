Esta temporada de Masterchef está generando sus más y sus menos en las redes sociales. La audiencia acusa al programa de parecerse cada día más a un reality de "telebasura" y habla de injusticias en el concurso. Hace unos meses, Patricia Conde rompió su silencio tras participar en la edición ‘Celebrity’ y señalar algunos de los amaños y favoritismos preparados por el concurso. Esta última edición, la número once, cuenta con varias caras conocidas, pese a no tratarse de una edición de personajes reconocidos. Uno de ellos es Álex, de 19 años, y fue concursante finalista de Master Chef 4; y el otro, Luca, de 18, es creador de contenido en la red social Tik Tok y cuenta con más de 600 mil seguidores.

Master Chef lleva atrayendo a la audiencia con sus distintos formatos desde el año 2013. RTVE trajo a España este concurso de cocina que pone a prueba a quince cocineros amateur que buscan dedicarse profesionalmente a ella. Tras varias semanas de convivencia y formación, van repartiéndose los primeros delantales negros de eliminación. A la edición amateur, la original, se le sumaron la edición ‘junior’, la ‘celebrity’ o ‘senior’.

La polémica ha vuelto a estallar una vez más semanas después de arrancar. Después de que una trabajadora del Oceanogràfic de Valencia denunciara una intoxicación sufrida por el menú que los concursantes sirvieron, la productora tuvo que pedir disculpas.

Polémica con un concursante de Masterchef

El problema más reciente, sin embargo, ha envuelto a un concursante actual, que se ha dirigido a MasterChef de buenas formas públicamente. Ha ocurrido a raíz de una publicación subida a la cuenta de Twitter oficial de MasterChef 11 en la que podía leerse: “La autoexigencia de Álex, en esta ocasión, le ha pasado una mala jugada en la prueba de exteriores de MasterChef”.

El mensaje hacía referencia a un tenso momento vivido por el concursante Álex, ex de MasterChef Junior, en una de las pruebas al aire libre donde debían cocinar para el espectáculo ‘Bacanal’. Sin embargo, el concursante no parece estar de acuerdo con el comentario y se ha pronunciado a través de su perfil de concursante oficial para aclarar lo sucedido: “No es así, estoy en el programa para ser lo más profesional posible y el mejor chef. Solo he venido a cocinar profesionalmente. Y busco orden, organización y disciplina, nada más.”.